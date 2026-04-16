Doppietta Unime con Ferrara e Arcudi ai campionati italiani di Riccione

Le due atlete universitarie conquistano il primo e terzo posto nella finale Junior dei 100 farfalla, per Ferrara anche nuovo record regionale

RICCIONE – Dopo l’oro di Marchello nei 400 stile libero il nuoto messinese festeggia un altro risultato importante nella seconda giornata dei campionati italiani assoluti di nuoto. Le due nuotatrici reggine tesserate con la Ssd UniMe hanno preso parte ai 100 farfalla. Entrambe con i tempi del mattino si sono qualificate alla finale riservata alle atlete Junior, Sabrina Ferrara già nella batteria nuotando il tempo di 1’01″62 aveva realizzato il nuovo record regionale Cadette e Seniores.

Nel pomeriggio le due hanno nuotato la finale Junior e hanno chiuso in prima posizione, Sabrina Ferrara, migliorandosi ulteriormente e abbassando il primato regionale a 1’01″08, e terza posizione con Emma Arcudi in 1’01″63, anche lei quindi sotto il precedente record regionale di Ferrara che era di 1’01″66. Per Ferrara molto probabilmente, come successe ad Arcudi due anni fa vincendo i 50 farfalla, si apriranno le porte per la convocazione agli EuroJuniors.

Intanto nella giornata odierna in acqua tornerà Davide Marchello negli 800 stile libero, l’ex Ulysse ora Aurelia Nuoto ed Esercito nuoterà direttamente la pomeriggio la prima serie dove è iscritto con un tempo da podio. In questa gara negli scorsi anni si è già laureato campione italiano ma era in vasca corta.