Demolizioni al rione Taormina. Chiusa via Catullo ma riaperta via Quinto Ennio

Liberato un passaggio fondamentale anti caos che si era creato negli ultimi due giorni

Due giorni di paralisi del traffico in zona sud. Da stamattina, in anticipo rispetto alla previsione di venerdì, il ritorno alla normalità. La via Caio Valerio Catullo resta chiusa, necessario per continuare le demolizioni in corso al rione Taormina, ma riapre il vecchio tratto di via Quinto Ennio.

Chi arriva da sud, quindi, può svoltare a destra in via Quinto Ennio, parallela 100 metri prima di via Catullo, e proseguire in via Tito Maccio Plauto fino a via Enrico Fermi, cioè la parte a valle del viale Gazzi, evitando il trafficato incrocio.

L’allarme e la risposta

Il subcommissario al risanamento, Santi Trovato, d’intesa con la ditta impegnata nel cantiere, ha disposto la rimozione anticipata delle recinzioni.

La scelta è arrivata dopo il pesante grido d’allarme lanciato dal presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, e dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni e Giovanni Danzi, che avevano evidenziato come la contemporanea chiusura delle due arterie stesse soffocando la mobilità tra via Adolfo Celi e viale Gazzi.

Già ieri era stato predisposto un passaggio pedonale per limitare i disagi ai residenti, ma il ripristino del traffico veicolare avvenuto stamattina rappresenta la vera boccata d’ossigeno per migliaia di automobilisti.

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