A Palazzo Zanca niente luci per “L’ora della Terra”. Basile: “Invitiamo tutti a spegnerle”

Il sindaco ha lanciato l'appello per partecipare all'iniziativa mondiale del WWF dalle 20.30 alle 21.30

MESSINA – Anche il comune di Messina aderisce all’evento “Earth Hour – L’ora della Terra”, che comporta lo spegnimento delle luci degli edifici istituzionali. Dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 23 marzo saranno spente le luci di Palazzo Zanca,. In questo modo l’amministrazione comunale del sindaco Federico Basile aderisce, per il tramite degli assessorati alla Pianificazione ed Efficientamento energetico e alle Politiche giovanili, alla grande mobilitazione globale di sensibilizzazione riguardo ai cambiamenti climatici indetta dal WWF e sostenuta e patrocinata dall’Anci.

Basile: “Invitiamo tutti a farlo”

“La Natura ha un ruolo importante per garantire la nostra sopravvivenza e per fronteggiare il cambiamento climatico. Ogni nostra azione è importante – evidenzia il sindaco Basile – per poter dare un contributo al contrasto alla crisi climatica per tutelare il Pianeta e la nostra salute, attuali e per il futuro. Pertanto, invitiamo la nostra comunità cittadina di compiere il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora come noi Amministrazione faremo con il Palazzo comunale”.

“È indispensabile il ruolo delle istituzioni – prosegue Basile – nel promuovere progetti volti a sensibilizzare le future generazioni sulle tematiche che riguardano la sostenibilità ambientale. In questo contesto, ricordo che l’Amministrazione grazie al protocollo Messina 2030, siglato insieme alle Società partecipate comunali e all’Ufficio scolastico provinciale, ha già attivato iniziative, che rientrano nell’ambito delle tematiche trattate dal WWF, per favorire l’educazione, la formazione e la comunicazione per diffondere una cultura sostenibile attraverso le nuove generazioni, coinvolgendo in diverse attività la popolazione scolastica messinese”.