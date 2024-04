Primo Maggio Reggio, il programma del concerto e gli altri eventi sportivi in città

Orietta Berti, Mannini, Il Cile, Moreno, Iva Zanicchi e tanti altri per il concerto all’Arena dello Stretto "Ciccio Franco"



REGGIO CALABRIA -Sport, musica, cultura e spettacolo, attraverso una serie di eventi per celebrare il prossimo Primo maggio, Festa dei lavoratori. E’ quanto ha previsto La Città Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. Il tutto si svolgerà all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” dove si esibiranno gli artisti di 54Live, sul Lungomare si svolgerà una gara ciclistica “Primo Criterium” e al PalaCalafiore di Pentimele, si terranno le finalissime, del Torneo delle Regioni di calcio a 5 promosso dalla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

I dettagli degli eventi sono stati illustrati, stamane, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alvaro. Il concerto dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, dunque, vedrà esibirsi, dal primo pomeriggio e fino a tarda sera, artisti del calibro di Mannini, Orietta Berti, Iva Zanicchi, Moreno, Carboidrati, Il Cile, Arma, Comete, Shark and Groove e Datura. Un’intera giornata di musica dal vivo in uno degli scenari più suggestivi del Paese.

In sella alle biciclette, invece, si salirà alle ore 9:00 con la partenza del “Primo Criterium” promosso da Asd Cicli Ilario, associazione Habitat e Asd Bikers team. I ciclisti e le cicliste, provenienti da diverse regioni del Mezzogiorno d’Italia, inizieranno a radunarsi alle 7:30 nel circuito allestito nel cuore della città di Reggio Calabria.

Spazio, ancora, allo sport con le finali del Torneo delle Regioni. In programma sono previste due partite, tra le 9:30 e le 11:30, ed altri due incontri alle 15 ed alle ore 17:30. Sul terreno di gioco del PalaCalafiore si sfideranno le squadre giovanili, maschili e femminili di un campionato che ha coinvolto migliaia di sportivi ed appassionati. L’obiettivo della Città Metropolitana è quello di rendere stabile e duratura la celebrazione del Primo maggio attraverso iniziative che possano alzare l’attenzione sul territorio, farlo conoscere e diventare meta ambita per visitatori e turisti in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta colma di potenzialità e bellezze da ammirare e scoprire.