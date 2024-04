S. Teresa. Il centro sociale intitolato a Madre Teresa di Calcutta

La gestione è stata affidata all'associazione Dispari onlus

S. TERESA – Il centro sociale di via Santi Spadaro è stato intitolato a Madre Teresa di Calcutta. Si tratta di un prefabbricato riqualificato nel 2022 con un progetto di poco più di 60mila euro finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio e dal Comune. La struttura sarà gestita dall’associazione Dispari Onlus, in sinergia con l’associazione Scirocco che in questi anni ha contributo alla riqualificazione e all’adeguamento grazie al progetto “Il Loto Blu. Il Vivaio delle diversità” e che adesso proseguirà l’attività nell’orto sociale annesso al centro con il progetto “Kairos. Vivaio Digitale”, finanziato dall’assessorato regionale alla Famiglia. Alla cerimonia di intitolazione del centro sociale a Madre Teresa di Calcutta erano presenti le presidenti delle due associazioni, Natalina Polmo (Dispari onlus) e Antonella Casablanca (Scirocco), il sindaco Danilo Lo Giudice con vari esponenti dell’amministrazione comunale, i parroci Ettore Sentimentale, Aphrodis Kaberuka e Agostino Giacalone, i giovani che frequentano il centro e le loro famiglie.

“Grazie al finanziamento ottenuto – ha sottolineato il sindaco Lo Giudice – siamo riusciti a riqualificare il centro e renderlo pienamente fruibile per come ci eravamo prefissati e così i nostri ragazzi speciali avranno la possibilità di utilizzare a pieno questa loro sede. Un grazie alla Dispari Onlus e alla Scirocco – ha aggiunto il primo cittadino – per le progettualità che portano avanti con grande impegno e con tanti sacrifici da parte delle famiglie da sempre impegnate e in prima linea Quello di oggi però deve essere un punto di partenza. Per questo il nostro impegno deve essere proiettato verso il futuro per cercare di migliorare la quotidianità dei nostri ragazzi”.