"A Paradiso carcasse di barca, immondizia e ambulantato abusivo" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: un relitto di barca deturpa la strada di accesso al mare con tanto di rifiuti lasciati da qualche ambulante

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La pulizia delle spiagge è iniziata ma non dappertutto. Paradiso, vicino la fontana, carcassa di barca, immondizia e resti di ambulantato abusivo”.

L’area indicata dal lettore il 5 giugno scorso è stata ripulita dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Villa Lina-Ritiro nell’ambito dell’iniziativa “Tempo di Ambiente”, organizzata dal nostro giornale. Proprio il relitto di barca di cui si parla nella segnalazione era stato liberato dai rifiuti che lo sommergevano, raccolti con grande passione dai ragazzi. Se non verrà portata via, la barca, come già si vede dalla foto, tornerà ad essere ricettacolo di immondizia.

Di certo inqualificabile è, poi, il comportamento di qualche venditore ambulante, forse della zona, che pensa di bene di liberarsi delle sue cassette di frutta e verdura nella strada di accesso al mare. Alla fine di quest’ultima, poi, una fitta vegetazione di erbe infestanti dà il benvenuto ai bagnanti.

Sulla spiaggia risultano, infine, abbandonati altri relitti di barche.

Insomma un radicale intervento di bonifica, anche dall’inciviltà, è più che mai necessario e urgente.