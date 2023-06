A Messina è "Tempo di ambiente": studenti di 3 scuole puliscono le spiagge VIDEO - Tempostretto

Sono state raccolte decine di sacchi di rifiuti fra Paradiso e Pace. L'iniziativa promossa da Tempostretto proseguirà il 10 giugno

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Chi sporca l’ambiente inquina anche se stesso, perché alla fine noi ci viviamo su questo pianeta”, ecco le parole semplici e potenti di un ragazzino delle scuole medie. E con lui tanti compagni hanno raccolto rifiuti e lanciato appelli a chi non rispetta le nostre spiagge. Gli istituti comprensivi “Villa Lina – Ritiro” e “Pascoli Crispi” hanno aderito all’iniziativa Tempo di ambiente, promossa dal giornale Tempostretto.

Educare i bambini per educare gli adulti

Una mattinata dedicata alla raccolta di materiale abbandonato sulla litoranea nord di Messina ma soprattutto alla chiusura di un percorso scolastico dedicato alla difesa dell’ambiente e alla cittadinanza attiva, come racconta la professoressa Ornella Sidoti. “I nostri studenti del plesso di Castanea spesso, per motivi legati alla distanza, non possono partecipare alle iniziative cittadine. Oggi siamo stati qui grazie ad Atm che ci ha messo a disposizione un bus per la trasferta”, così la vice preside dell’Istituto “Villa Lina – Ritiro” ringrazia l’azienda trasporti.

Evento conclusivo sabato 10 giugno

I ragazzi hanno trovato davvero di tutto: sedie, sdraio, copertoni, cartoni delle pizze, bottiglie di birra o superalcolici e tanta plastica. Hanno raccolto tutto nei sacchi e con i guanti forniti da Messina Servizi, che poi ritirerà sul posto i rifiuti raccolti. Soddisfatto il promotore dell’iniziativa e socio del giornale Diego Indaimo che invita cittadini e associazioni a partecipare anche alla giornata conclusiva di sabato 10 giugno.