A Piazza Antonello la nuova targa per il celebre artista: “Le sue opere immortali”

MESSINA – Dopo le targhe ai quattro angoli di Piazza Antonello ne è arrivata un’altra, più grande e vistosa, all’interno di un’aiuola sul percorso dedicato a turisti e croceristi, sempre dedicata al celebre artista nato a Messina. È stata posizionata e “scoperta” stamattina la targa collocata dal Comune di Messina, dal Rotary Club “Stretto di Messina” e dall’associazione Antonello da Messina, che hanno quindi apposto un altro pezzo del puzzle del brand con protagonista l’artista e che porterà alla nascita della Casa Museo di Antonello.

Un progetto complessivo di cui hanno parlato sia il sindaco Federico Basile sia l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, presenti all’inaugurazione al fianco di Agata Labate per il Rotary Club “Stretto di Messsina”, di Milena Romeo dell’associazione Antonello da Messina e di Stello Vadalà, membro della Fondazione Messina per la cultura, di fatto alla prima uscita pubblica dopo la presentazione di alcuni giorni fa.

Basile: “Presentiamo Antonello ai croceristi”

Basile ha spiegato: “Con questa iniziativa è nostra intenzione presentare ai croceristi, che arrivano nella nostra città, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Attività come queste assumono finalità culturali e identitarie non solo per i turisti, ma anche per fare conoscere l’artista Antonello sempre di più alla cittadinanza, agli studenti e alle giovani generazioni”.

Caruso: “I giovani custodiranno la memoria”

E così ha parlato Caruso: “Prosegue il percorso del brand ‘Messina Città di Antonello’. Dopo avere intitolato una scuola, il Palacultura e una piazza storica della città, dove sono state sostituite le quattro targhe toponomastiche, e avere realizzato un convegno di studi con illustri relatori e una mostra didattica visitata al Palacultura da oltre 2.000 studenti, si arricchisce il percorso di Antonello in città. I giovani saranno i custodi di questa grande memoria, evidenziando e associando il nome del grande pittore alla nostra identità mediante il brand ‘Messina Città di Antonello'”.

Sulla targa, invece, c’è scritto: “Questa piazza è dedicata ad Antonello da Messina (Messina 1430 CA – 1479) tra i più grandi pittori del quattrocento europeo. Due delle sue opere immortali sono esposte al Museo Regionale M. Accascina di Messina”. Le iniziative sono state avviate in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario della “Mostra su Antonello e la pittura siciliana del ‘400” del 1953 e continuano con eventi che legano luoghi della città di Messina alla memoria del sommo artista fino alla futura realizzazione della “Casa Museo di Antonello”.