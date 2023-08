"A Piazza Don Fano il cantiere non parte e il degrado avanza" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Va ripristinato il decoro"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275: “Vorrei segnalare la situazione indecente che si è venuta a creare a Piazza Don Fano, in via Risorgimento n. 134. Proprio di fronte alla filiale della banca Bcc di Pachino è stato installato a maggio un box per un cantiere di lavori che sarebbe dovuto partire. Ad oggi il risultato è quello che si vede nelle foto: una cattedrale a oscurare l’ingresso della banca e del bancomat, con un accumulo di rifiuti e la recinzione in plastica”.

Continua il lettore: “La presenza del box di fronte alla banca ne riduce il livello di sicurezza per clienti e dipendenti, soprattutto per chi utilizza l’area self di prelevamento bancomat. Si richiede un intervento urgente per la pulizia e ripristino del decoro urbano. Inammissibile in centro città uno spettacolo simile”.