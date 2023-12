A Provinciale regna il caos e di vigili nemmeno l'ombra - Tempostretto

La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come sempre, viale San Martino, Provinciale, direzione Nord, semaforo incrocio via San Cosimo: auto parcheggiate da entrambi i lati e fin sotto il semaforo rendono di fatto la circolazione su una sola corsia, nonostante il semaforo preveda due file, una per girare a destra ed una per girare a sinistra. Caos totale ogni giorno, strombazzate continue a tutte le ore. Viva l’inquinamento acustico per la gioia degli abitanti!”.

La situazione descritta nella segnalazione è l’ennesima testimonianza di inciviltà ma anche di assenza di controllo del territorio da parte della polizia municipale, guidata dal nuovo comandante Cannavò e dal suo vice, comandante della polizia metropolitana, Giardina. Speriamo che i vigili, al ritorno dalle ferie natalizie, dai permessi e dalle malattie, facciano sentire la loro presenza.

