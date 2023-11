Polizia municipale. Messina ha un nuovo comandante: Maurizio Cannavò - Tempostretto

Il sindaco: "Terminato l'incarico a Blasco, questa scelta consentirà d'avere una guida stabile fino al termine del mio mandato"

MESSINA – Un comandante della polizia municipale va via e un altro arriva. Il 15 novembre è scaduto il mandato di Stefano Blasco e ora il sindaco Federico Basile annuncia il nuovo comandante: Maurizio Cannavò, attualmente responsabile della polizia municipale di Ragusa. Spiega in sindaco: “Questo mi permetterà d’avere una guida stabile per 36 mesi, fino al termine del mio mandato. Tre anni con un comandante, mentre Blasco, che ha fatto un ottimo lavoro, sarebbe potuto rimanere al massimo per altri 18 mesi, come proroga. Dal 16 novembre, in attesa dell’arrivo, abbiamo il vicecomandante Giardina e i primi tempi il comandante Cannavò dovrà completare alcuni compiti di servizio a Ragusa. Ma sono modalità d’impiego che definiremo e concorderemo”.

Nato a Giarre, dove è stato anche comandante, Cannavò si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania e ha avuto numerosi incarichi in ambito regionale. Quindi niente concorso per la figura del comandante? Il primo cittadino risponde così: “Non ci sarà bisogno. Una volta approvato il bilancio, e ho chiesto ai capigruppi oggi di rinunciare ai termini, ai tempi di studio, potrò bandire il concorso per i 100 poliziotti municipali. Lavorare sul Piano di riequilibrio ha comportato degli stravolgimenti in corso d’opera. Ma puntiamo ad andare all’approvazione entro metà dicembre, in modo da bandire il concorso”.

Il Comune è stato pure commissariato, per la mancata approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022, e Basile punta a concludere tutto prima possibile. Il consuntivo 2022 dovrà passare dal collegio dei revisori e poi dalla Cosfel, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, prima di procedere con l’assunzione dei 341 nuovi funzionari.

Articoli correlati