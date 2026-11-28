Regia di Dario Tomasello per uno spettacolo al Teatro dei 3 Mestieri. Il tutto nell'ambito di una tre giorni a Messina dedicata all'avanguardia

MESSINA – Il format “La ribalta dell’avanguardia”, curato da Fulvia Toscano e Dario Tomasello, promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia dal 26 al 28 novembre fra Messina e Taormina per trasformare la memoria storica dell’avanguardia futurista in strumento vivo e humus fertile per il dibattito e il teatro di ricerca, ha la finalità ambiziosa della riscoperta di Filippo Tommaso Marinetti in occasione del 150 anno della nascita.

Cosa resta oggi del Movimento futurista?

Il Movimento futurista, fondato proprio da Marinetti, è stato fortemente connesso alla terra di Sicilia, che è stata in grado di rielaborare con originalità le sue istanze di rinnovamento letterario e dell’arte visiva con percorsi degnamente approntati da intellettuali e artisti isolani a mezzo contributi che hanno assunto differenti declinazioni. I Siciliani di oggi, eredi di quei “Saraceni di Italia”, come appellati nel romanzo del 1912, “Le Monoplane du pape”, rispetto ai quali Marinetti aveva trovato forti somiglianze, (ma anche appassionate resistenze), hanno quindi inteso rendergli omaggio anche con questa rilettura dissacrante, “A pupa elettrica” – allocata fra incontri, altri momenti teatrali e una cena – studio di ispirazione futurista – che ha di certo rappresentato uno degli eventi clou della intera Rassegna, la pièce del 27 in serale presso il Teatro 3 Mestieri. La performance si è basata sul testo “Elettricità sessuale” di Marinetti, del 1913, atto unico – diversamente dall’originale “Poupe’es elettriques”, invece strutturato in tre atti – che aveva attirato reazioni contrastanti e suscitato scandalo.

L’adattamento registico si è attestato allo stesso Dario Tomasello, docente presso Unime, studioso e uomo di teatro, che ha magistralmente diretto cinque giovani di indiscussa valenza e versatilità, gli interpreti, Asal Baharampour, Maria Rita Chierchia, Maria Luisa Cucinotta, Firas Jaonadi e Eliseo Larocomita.Tomasello ha poi calcato le scene in due riprese, ab initio nei panni di Marinetti in abito gessato e cappello, per richiamare con sberleffi l’essenza stessa del Manifesto futurista e quasi verso la fine per interrogare provocatoriamente e sarcasticamente il fondatore del futurismo, (ma noi spettatori al contempo)sugli esiti di quelle prospettazioni. Il disegno luci, strettamente funzionale all’impianto teatrale contemporaneo di segno minimalista con quattro sedie e una valigia arancio di grandi dimensioni, è riferito a Mariarita Andronaco. Proprio dal baule sono stati tirati fuori costumi femminili sgargianti, in tulle, con cerchietti in pendant, prima stesi e poi indossati dalle tre Artiste, che nell’insieme hanno riprodotto i colori della nostra bandiera. I due Artisti hanno invece vestito costumi neri, uno castigato e l’altro provocante e sgambato. Questa pagina marinettiana ha messo naturalmente in valore, nel solco delle tematiche futuriste, la propulsione verso il gesto e la parola, con le loro tensioni e la scomposizione scenica nella sperimentazione teatrale. Proprio l’attitudine alla provocazione e la propensione a forme di rottura formale degli schemi e delle convenzioni artistiche hanno caratterizzato allora in guisa marcata questa rappresentazione, impreziosita da movimenti di danza, canzoni, e più in generale da una strutturata gestione della corporeità, della gestualità e della mimica.

Si è allora ritrovato quel teatro sintetico con cui il movimento in parola aveva inteso sovvertire e scardinare con forza i codici espressivi tradizionali, anche con rimando al mondo culinario. Il pubblico numeroso ha mostrato apprezzamento per la creatività insita e le ripetute provocazioni di un teatro eclettico culturalmente, terreno di ribellione, che è riuscito ad essere ancora laboratorio incandescente e consentire la riflessione e l’approfondimento. Ben venga, allora, questa iniziativa plurale, aperta a pubblici diversi, che soddisfa la domanda di un teatro davvero performativo, che non disdegni le sfide, rivisitando felicemente territori impervi e densi di insidie.