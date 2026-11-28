La sindaca di Villa San Giovanni, intervenuta a Messina all'iniziativa di Invece del ponte, boccia l'operazione, ma "assolve" il collega dello Stretto

MESSINA – I due sindaci si sono incrociati nei corridoi di Palazzo Zanca prima dell’incontro promosso a Messina da Invece del ponte. La sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e il sindaco di Messina Federico Basile, criticato per le sue recenti dichiarazioni pro ponte, si sono salutati affettuosamente. E poi la prima cittadina si è immersa sul tema e sulla “propaganda governativa”, bocciando “un progetto che non tiene”. Ma prima ha risposto alle domande dei giornalisti: “Io ho una posizione politica differente sul ponte sullo Stretto rispetto al collega Basile? Non per appartenenza alla categoria dei sindaci, però, devo dire che né Federico Basile né io abbiamo avuto delle posizioni, per quanto orientate sul sì e sul no, che poi sono notevolmente differenti. Nel senso che tanto Villa San Giovanni quanto Messina, come città impattate dall’opera ponte, hanno sempre rivendicato la necessità di certezze. È vero, dopo la presentazione da parte del mio Comune del ricorso al Tar, a cui il sindaco Basile ha ritenuto di non voler voler aderire, le nostre strade si sono differenziate, politicamente, sulla questione ponte. Però è anche vero che noi, in ogni dove, manteniamo sempre la stessa impostazione: le nostre città prima di tutto”.



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“Il progetto non tiene e l’approccio politico al ponte sullo Stretto è superficiale”

Aggiunge la sindaca Caminiti: “Chiaramente per Villa ha un impatto diverso, perché Messina vivrebbe il ponte in una parte marginale della città (marginale fino a un certo punto, anzi tutt’altro, n.d.r.). Villa San Giovanni lo vivrebbe al centro della sua città, divisa in due. Si tratta di una cittadina di 13.000 abitanti, ben diversa dalla città di Messina. E quindi è chiaro che i punti di vista siano differenti. Io vi posso dire che questa amministrazione comunale, che io rappresento, ha deciso di guardare al progetto ponte, e non all’opera, perché noi non siamo anarchici. E sappiamo che le leggi, la giurisprudenza hanno ritenuto che sia il governo nazionale a dover decidere sull’opera. Tuttavia, questo progetto non tiene e continua a non tenere. L’ultimo Iropi (motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, n.d.r.) del 2026 ha dimostrato, qualora fosse necessario, che c’è un approccio politico ancora più superficiale rispetto a quest’opera”.

“Le opere propedeutiche anche senza approvazione del progetto definitivo sul ponte? Non è così”

Ma la sindaca Caminiti ci crede che le opere propedeutiche si faranno anche senza approvazione del progetto definitivo? Questa è la sua risposta: “Non ci posso credere perché non c’è un soldo da spendere senza che ci sia la bollinatura della Corte dei conti. E quindi anche quelle opere, materialmente, non possono partire se non ci sarà l’ok. Ma per arrivare a quel punto si deve tornare al Cipess e la delibera dovrà essere nuovamente sottoposta al vaglio della Corte dei conti. Se ci fosse stata una volontà politica diversa, si sarebbe proceduto nel 2025 nonostante lo stop della Corte. Così non è stato. E allora è vero che ci chiedono di accelerare nelle proposte progettuali. Peraltro noi abbiamo già presentato tutte le richieste nei tempi e tavoli opportuni. Ma che si possa immaginare di partire prima dell’intervento della Corte dei conti è giuridicamente impossibile”.

“Metodo propagandistico da parte del governo”

E ancora: “I progetti devono essere valutati in maniera seria, a tutela dei territori e dei cittadini. Sul ponte, a oggi, possiamo dire che l’alternativa zero non è stata considerata, se non per escluderla. E che le criticità emerse in sede Via Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica, n.d.r.), come al Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state tutte rinviate alla fase di progettazione esecutiva. Noi siamo fermi qui, aspettando un secondo Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, n.d.r.). Segno evidente che il metodo seguito dal governo è stato propagandistico e poco serio rispetto a questo progetto e rispetto ai territori interessati”.

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