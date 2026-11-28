Ieri sera il taglio del nastro che ha aperto l’evento dedicato ai vini e ai sapori messinesi

Al via ieri sera la seconda edizione di Stretto DiVINO. Alle 18 l’inaugurazione dell’iniziativa coorganizzata da Ecopromotion ed Eventivamente per valorizzare le eccellenze locali e offrire al pubblico un’occasione di incontro diretto con produttori, cantine e realtà del comparto agroalimentare messinese fino a domenica 29 novembre. Al taglio del nastro il sindaco di Messina Federico Basile e l’amministratore unico di Eventivamente Alberto Palella.

In tanti, nei suggestivi spazi del Monte di Pietà, hanno apprezzato i tre vini Doc Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari e le 15 cantine vinicole. Un itinerario di degustazione che permette di conoscere da vicino vitigni, storie e peculiarità delle produzioni enologiche locali, attraverso il racconto di chi ogni giorno lavora per valorizzarle. Accanto al vino, le eccellenze gastronomiche dei Nebrodi e delle Isole Eolie. Dalla provola al maiorchino, passando per i capperi e il miele di Ape Nera Sicula, spazio a sapori autentici, espressione di tradizioni artigianali e di un patrimonio agroalimentare che rappresenta uno dei punti di forza dell’area metropolitana messinese.

Il percorso di degustazione delle 15 cantine e delle specialità gastronomiche è accessibile attraverso un ticket dedicato, prenotabile anche sul sito ufficiale.

E ieri sera la prima delle tre masterclass organizzate e gestite dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS): “Mamertino: Da Giulio Cesare ai giorni nostri”. Si proseguirà questa sera e domani 29 novembre con momenti di approfondimento e formazione pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta dei vini e delle loro caratteristiche, attraverso esperienze guidate da professionisti del settore. La partecipazione alle masterclass è possibile con prenotazione e ticket separati rispetto al percorso di degustazione.

A rendere ancora più calda l’atmosfera, la musica dal vivo dei “Miscela 2”. Questa sera tocca invece agli “Approssimativi”. Domenica 29 novembre spazio alle note della “Rigano band”.

IL PROGRAMMA DELLE MASTERCLASS

Sabato 28 novembre 2026 – 19.30

Lo Specchio dei Due Mari: la DOC Faro tra Ionio e Tirreno

Domenica 29 novembre 2026 – 19.30

Tra Sole e Sale: i Vini delle Isole Eolie

Malvasia delle Lipari DOC e non solo.

Il Ticket Masterclass si acquista online su www.strettodivino.it

GLI ORARI D’APERTURA

Stretto DiVINO, Monte di Pietà, via XXIV Maggio – Messina

Sabato 28 novembre: dalle 18 alle 24

Domenica 29 novembre: dalle 19 alle 23

Ticket degustazione e masterclass: qui le prenotazioni.

L’iniziativa è patrocinata dal Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Città Metropolitana di Messina, dal Comune di Messina, da Confesercenti Area Metropolitana di Messina, dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS), da Assopanificatori, da Atm e da Messina Servizi.