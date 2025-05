A Reggio Calabria si celebra la Giornata Internazionale dei Planetari

Domani, a partire dalle ore 21:00, l’iniziativa dal titolo “Cent’anni di meraviglia: la storia dei Planetari” si aprirà con i saluti istituzionali per poi proseguire con una visita guidata sotto la cupola del planetario

REGGIO CALABRIA – L’anno 2023 è davvero importante per il mondo dei planetari. Il 19 settembre del 1923, infatti, veniva testato nella sua piena operatività il primo planetario moderno, installato sul tetto di un edificio della ditta Carl Zeiss a Jena (allora Germania Orientale). Si trattava dello storico modello Zeiss Mark I, collocato per l’occasione sotto una cupola di 16 metri di diametro. Il 21 ottobre dello stesso anno lo strumento venne mostrato a una platea ristretta al Deutsches Museum di Monaco di Baviera.

Dopo un ritorno alla Zeiss per i ritocchi finali, la macchina fu allestita allo stesso museo sotto una cupola di 10 metri, e lì iniziò le proprie attività pubbliche il 7 maggio del 1925. Quest’ultima è stata identificata come data chiave per festeggiare il compleanno dei planetari, e dal 2024 sarà spostata al 7 maggio anche la Giornata Internazionale dei Planetari.

La comunità dei planetari, sia in Italia sia all’estero, si prepara a festeggiare la ricorrenza del centenario con una serie molto articolata di iniziative, che inizieranno nell’ottobre 2023 e termineranno nel maggio del 2025. Un anno e mezzo di manifestazioni che corrono in parallelo alle date ricordate qui in fianco.

Anche il Planetario Metropolitano Pythagoras parteciperà alle iniziative del centenario.

Domani, a partire dalle ore 21:00, l’iniziativa dal titolo “Cent’anni di meraviglia: la storia dei Planetari” si aprirà con i saluti istituzionali per poi proseguire con una visita guidata sotto la cupola del planetario, proiezione spettacolo fulldome “100 anni di eternità” di 35 minuti, realizzato da Tobias Wiethoff e dal planetario di Bochum per conto di GdP (Associazione dei Planetari di Lingua Tedesca) e osservazione del cielo con gli strumenti. La serata sarà allietata da intermezzi musicali curati dal “Trio Boccioni” Gabriele Aleo, Antonino Bova e Giuseppe Fratto.