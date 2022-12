A Reggio la mostra di Berlingeri "Tra il visibile e l'invisibile. Opere 1967 - 2022" - Tempostretto

Inaugurazione il 17 dicembre alle ore 17.30. La mostra, a cura di Domenico Piraina, rimarrà visitabile a partire dal 20 dicembre fino 18 febbraio 2023

REGGIO CALABRIA – Si terranno il prossimo 17 dicembre, alle ore 17:30, la conferenza stampa di presentazione e l’inaugurazione della mostra “Cesare Berlingeri. Tra il visibile e l’invisibile. Opere 1967 – 2022”. La personale dell’artista cittanovese sarà ospitata al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” fino al 18 febbraio 2023. L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana, segna l’atteso ed importante ritorno dell’artista delle pitture piegate nel territorio di Reggio Calabria. La mostra è prodotta in collaborazione con l’Archivio Cesare Berlingeri e la neocostituita Fondazione “Cesare Berlingeri Ets” che, oltre a tutelare e valorizzare l’opera dell’artista, vuole essere un punto di riferimento per l’arte contemporanea al Sud.

Il concetto di arte

«Da cinquant’anni – ha spiegato l’artista nel presentare la mostra – creo dei dipinti costituiti dall’incontro di materie diverse come ferro, cera, legno, tela, pigmenti e da piegature sovrapposte ed è proprio con questa struttura, dalle combinazioni infinite, che i dipinti producono immagini che si avvolgono su se stesse, fino a diventare pensiero, spazio, colore. Vivo profondamente l’idea di stare dentro il colore che, forse, è la cosa che racconta meglio i miei desideri». L’arte, secondo Cesare Berlingeri, «è una riflessione lenta sulla vita e sul mondo. È, infine, paradossalmente un girare a vuoto dello sguardo intorno a ciò che resterà sempre invisibile». «In questa mostra – ha aggiunto – non ho privilegiato una tendenza cronologica. Ho preferito muovermi liberamente in diversi periodi della mia vita e del mio lavoro, mettendo insieme 50 anni del mio operare nei territori dell’arte consentendomi continui sconfinamenti».

Gli interventi

Interverranno alla conferenza stampa, oltre all’artista Cesare Berlingeri, Carmelo Versace, Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Filippo Quartuccio, Consigliere delegato alla Cultura, Giuseppina Attanasio, Dirigente Settore Affari Istituzionali, Sviluppo Economico, Risorse Umane , Cesare Biasini, Direttore editoriale Exibart. Accompagnerà la mostra un volume pubblicato da Silvana Editore, con testi di Domenico Piraina e Cesare Biasini Selvaggi.