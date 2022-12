A Rometta 600mila euro per l’ex macello: ecco cosa diventerà

In arrivo un finanziamento da 600mila euro per il Comune di Rometta, dove si andrà ad intervenire sui locali dell’ex macello di Porta Messina

ROMETTA – L’ex macello di Rometta, situato nella zona di Porta Messina, pronto a cambiare volto e a rinascere a nuova vita. In arrivo, infatti, un finanziamento europeo da 600mila euro. La notizia direttamente dal sindaco Nicola Merlino, che anticipa le finalità dei lavori che saranno eseguiti.

Presso i locali dell’ex macello sarà realizzato un centro d’aggregazione per giovani e anziani, proponendo diverse attività dedicate alla socializzazione. L’opera, spiega il primo cittadino, si posiziona in un progetto di più ampio respiro volto a rilanciare l’intera zona di Porta Messina.

«In quell’area, dove peraltro in questi giorni è ospitato il Villaggio di Babbo Natale proposto dall’associazione Globus -spiega Merlino- persistono diversi luoghi e punti d’interesse tanto paesaggistico quanto storico e architettonico come la Chiesa della Madonna della Scala e le grotte saracene, per le quali sta per partire un progetto che ne amplierà il percorso collegando le grotte a Porta Messina. Nelle immediate vicinanze, inoltre, si trova il campetto polivalente Simoncelli che è da poco stato reso nuovamente fruibile. L’intenzione è di ridare lustro all’intera zona».

