Multe “per ritorsione” a colleghi, carabiniere e poliziotto condannati

La sentenza a Messina. La vicenda risale al 2018, le multe erano false

Messina – E’ di condanna anche in appello la sentenza per i fratelli Maurizio e Francesco Pugliatti, rispettivamente brigadiere dei Carabinieri e sovrintendente capo della Polizia, finiti ai domiciliari nel settembre del 2018 con l’accusa di aver firmato false multe ai danni di colleghi per ritorsione.

La sentenza

La Corte d’Appello di Messina (presidente Carmelo Blatti) ha confermato integralmente il verdetto emesso dal giudice monocratico nel 2025: 3 anni e 3 mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e spese legali da pagare alle parti civili, alle quali devono anche il risarcimento, da liquidare in sede civile. Hanno difeso gli avvocati Salvatore Silvestro e Ugo Colonna.

La vicenda

Il processo nasce dalla denuncia di due agenti – assistiti dall’avvocato Nino Cacia – che avevano denunciato come responsabile di un piccolo furtarello la nipote del Pugliatti loro collega. Tempo dopo gli stessi agenti sono stati multati perché giravano su scooter non assicurati. Ma qualcosa del verbale non li convinceva. Non erano mai passati, infatti, dal punto dove era stata rilevata l’infrazione, indicato nel verbale. La multa era firmata dal carabiniere fratello del loro collega. Attraverso le telecamere di sorveglianza di zona i due agenti hanno verificato che effettivamente non erano mai passati di lì, ed hanno quindi denunciato i due fratelli, convinti di essere stati multati falsamente come ritorsione per la denuncia della nipote.