Successi per Messina Volley e Nino Romano, derby jonico alla Futura

Il resoconto della 18ª giornata in Serie C di pallavolo femminile con la nuova classifica

Fra le mura amiche del “PalaRescifina”, il Messina Volley conquista tre punti preziosi nel match contro la Più Formazione Barcellona per 3-0 nella 18ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen disputano un ottimo match contro la compagine del longano ben messa in campo da coach Domenico Fazio. In alta classifica trasferta atipica per la Nino Romano che, a causa dell’indisponibilità del campo di casa della Team Volley, “presta” il proprio campo alla società peloritana giocando al PalaCiantro, la sfida contro la formazione ultima in classifica e già retrocessa non ha riservato sorpresa alle ragazze di coach Maccotta brave a non sottovalutare l’impegno. Tra i derby in programma anche quello tutto jonico tra New Amando e Futura Volley, le due formazioni di Santa Teresa hanno dato vita ad una battaglia terminata solo al tiebreak e vinta dalla Futura Volley che ha evitato la fuga dall’Amando. Nel gruppo di testa le quattro formazioni sono tutte raccolte in quattro punti, ma la capolista Amando deve recuperare una partita.

Le dichiarazioni dei tecnici

“E’ stata una gara particolare – commenta coach Marcela Nielsen, del Messina Volley – in quanto siamo riuscite a superare dei momenti di difficoltà. Ho forzato la mano nel tenere la squadra dentro, di non fare cambi e non interrompere la situazione. Questo per vedere se fossimo capici di superare il momento e ci siamo riuscite, quindi sono soddisfatta”.

Anche coach Mauro Maccotta, tecnico della Nino Romano, è contento: “Una partita dove sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa con più serenità ma non doveva essere sottovalutata e le ragazze sono state brave ad interpretarla. Noi dobbiamo ritrovare noi stesse perché abbiamo pagato mentalmente alcuni momenti di questo campionato. Abbiamo bisogno di ritrovarci per provare a scalare più possibile la classifica e prenderci quei vantaggi utili per i play off”.

Messina Volley – Barcellona 3-0

Primo e terzo set appannaggio della squadra di casa, mentre risulta vibrante il secondo con la squadra ospite determinata e con capitan Michela Laganà e compagne capaci di recuperare ben otto punti di svantaggio, per poi aggiudicarsi il parziale ai vantaggi. Primo set in equilibrio fino al 4 pari, quando due ace della Nielsen e la palla a terra di Barbora Basile portano il sodalizio del presidente Mario Rizzo a +4 (8-4). Il team ospite reagisce e trova il pari (10-10) grazie agli spunti di Romina Handraj, Martina Genovesi e Martina Oliva. Nielsen e Giulia Mondello riportano avanti le giallo-blu (+2; 12-10), mentre due muro di Alessandra Cuzzola e Laganà allungano a +5 (15-10). Coach Fazio chiama la pausa e sul +6 (22-16) il suo secondo discrezionale. Basile e due ace consecutivi di Mondello chiudono il parziale in favore del Messina Volley (25-16).

Nel secondo Genovesi, Handraj e Oliva concretizzano il vantaggio ospite (+3; 3-6). L’ace di Gaia La Spada rappresenta il +6 (4-10) con la panchina di casa in time-out. Al rientro Clelia Chillemi e Genovesi allungano ulteriomente per le barcellonesi (+8; 10-18) con Nielsen ad accorciare (-6; 12-18). E’ adesso coach Fazio a chiedere la pausa che però non sortisce gli effetti desiderati visto che Basile e due spunti di Sara Arena portano il Messina Volley a -4 (17-21). Nuovo discrezionale per la Più Formazione Barcellona con Basile e Cuzzola a ricucire a -2 (21-23). Il Barcellona sigla il set-point (21-24), ma Nielsen sale in cattedra e aggancia il team di Barcellona (24-24). Ai vantaggi si assiste ad un batti e ribatti fra le due formazione fino al punto di Basile (30-28), che conduce il match sul 2-0 per le peloritane.

Terzo in equilibrio fino al 5 pari, con Nielsen e Cuzzola a materializzare il +3 (8-5) per il Messina Volley. Coach Fazio chiama la pausa, ma al rientro le padrone di casa producono un break di 6 punti (+9; 14-5), trascinate da Arena S., Marika Arena e Cuzzola. Nuovo discrezionale ospite e +12 (18-6) siglato dall’ace di Basile. Oliva e Genovesi accorciano (-9; 18-9), ma Nielsen, Laganà e Cuzzola riportano il gap a +12 (23-11). Lo stesso centrale giallo-blu chiude il match (25-12) in favore del Messina Volley.

Risultati 18ª giornata campionato femminile

Messina Volley – Barcellona 3-0

Torregrotta – Giardini del Volley 0-3

Volley ’96 – Zafferana 3-0

Team Volley Messina – Polisportiva Nino Romano 0-3

Randazzo – Ssd UniMe 3-1

Futura Santa Teresa – Amando Ionica 3-2

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica* 47; Futura Volley Santa Teresa 46; Messina Volley 45; Nino Romano 44; Volley ’96 Milazzo 29; Barcellona 25; Randazzo 23; Zafferana 21; Ssd UniMe 19; Giardini del Volley 15; Torregrotta* 6; Team Volley Messina 1 punto.

*una partita in meno