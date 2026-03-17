La Team Volley Messina rimonta e batte Pozzallo in un match thriller

Importante successo della Team Volley Messina maschile che supera una diretta rivale nella 18ª giornata di Serie C e punta decisa ai playoff

MESSINA – Stupenda vittoria combattuta, oltre due ore in campo, e in rimonta per la squadra maschile dela Team Volley Messina al PalaTracuzzi nella 18ª giornata di Serie C contro la Nino Romano. La squadra dei coach Laganà-Donato-Chitè-Triolo si è già salvata e punta decisa ai playoff difendendo il quinto posto con quattro punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice.

Dalla sfida del PalaTracuzzi, dove è stata osservato un minuto di silenzio prima di cominciare, per ricordare la scomparsa in settimana delle mamme della presidente della Team Volley Daniela Cardile e del presidente del Comitato Territoriale Alessandro Zurro, c’è entusiasmo dopo la vittoria strappata in rimonta al tiebreak e soltanto ai vantaggi dopo aver annullato un match point agli ospiti.

Coach Laganà manda in campo Grimaldi-Zuccaro sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Arena e De Francesco, centrali Ponnambalanar e D’Arrigo con capitan Germanà libero. Assenti Cucinotta e Claudio Donato, convocazione in prima squadra per Marco Burrascano. Ingressi a partita in corso positivi per Romano, Vimuthi e Bartolomeo. Prima convocazione in Serie C per Marco Burrascano, palleggiatore classe 2010. Alla fine Mvp della gara Giuseppe De Francesco autore di 27 punti, ma restando alla fase offensiva in cinque vanno in doppia cifra: oltre De Francesco anche Arena, Zuccaro, Ponnambalanar e D’Arrigo.

L’allenatore/dirigente Franco Donato ha così commentato il successo: “Una bella vittoria, importante per noi prendere punti contro la quarta per continuare il nostro viaggio. Partita intensa e giocata con grande attenzione. Le assenze sono importanti ma lavoriamo tutta la settimana per essere sempre pronti: è entrato Romano e si è fatto trovare pronto, è entrato Vimuthi e ha dato il suo contributo, Bartolomeo è entrato e ha fatto la differenza in un momento importante. La squadra fa la differenza anche se sarebbe bello averli tutti. Stasera oltre Cucinotta mancava Claudio Donato, l’altro palleggiatore, lavoriamo per far crescere i nostri giovani e quindi è stata l’occasione buona per convocare Marco Burrascano, un ragazzo di 16 anni. Il nostro obiettivo stagionale non poteva essere solo la salvezza, siamo qui e proveremo a tenerci stretto il piazzamento playoff”.

Team Volley Messina – Pozzallo 3-2 (16-25 25-22 23-25 25-19 17-15)

Inizio contratto per i padroni di casa che lasciano subito due punti, entrano in partita sul 4-3, ma poi subiscono cinque punti consecutivi da Pozzallo, regalando due invasioni consecutive. Sotto 4-8 la panchina ferma il gioco. La squadra locale resta alla stessa distanza, pur non essendo ancora entrata in partita, fino al 13-17, in questo momento arrivano altri tre punti consecutivi dovute a tre disattenzioni peloritane e sotto 13-20 la panchina spende il secondo time out. Sul 13-22 cambio con Bartolomeo che entra per Arena. Sul punto successivo si fa male Germanà, in campo anche il secondo libero Romano, Ponnambalanar sostituito da Vimuthi. Il set ormai compromesso viene vinto da Pozzallo per 16-25 dopo aver fallito un primo set point la formazione ospite chiude alla seconda occasione.

Nel secondo torna in campo Germanà, decisamente diverso l’approccio dei ragazzi della Team Volley che ottengono il break in avvio con l’ace di Arena e il punto di De Francesco (3-1) e allungano sul 7-3 con due punti consecutivi di Ponnambalanar, la panchina ospite costretta a fermare il gioco. Squadre entrambe in palla in questa fase, con Messina che tiene a distanza Pozzallo fino al 12-9, due punti consecutivi ospiti ma Zuccaro evita l’aggancio. Solo momentaneamente perché gli ospiti impattano e sorpassano sul 13-14. Arena e Zuccaro rimettono avanti la Team Volley (16-14). Il muro di D’Arrigo sulla pipe avversaria rimanda Messina sul +3, segue l’ace di Grimaldi per il 21-17. Arrivano tre punti consecutivi per Pozzallo e coach Laganà decide di spezzare il ritmo chiedendo time out. Al rientro si lotta su ogni pallone e De Francesco procura due set point ai padroni di casa, Pozzallo chiama time out. Al rientro ancora il numero due mette giù il pallone del 25-22 che rimette in parità le squadre nell’incontro.

Nel terzo scappa subito via la formazione di casa (2-0), dal 6-4 però Pozzallo reagisce con cinque punti consecutivi. Sul 7-11 con l’inerzia che non cambia Team Volley chiama time out. Al rientro prova ad alzare il livello la formazione di casa, Pozzallo tiene ma a fatica e dopo due punti consecutivi di De Francesco sul 12-15 chiede time out per rifiatare. La Team Volley Messina ricuce piano piano fino al 21-22, puntuale il time out di Pozzallo, al rientro Ponnambalanar si divora il pallone del pareggio sopra la rete. De Francesco rimette in scia i suoi poi un’altra azione difensiva poco incisiva manda gli ospiti a set point (22-24) e le panchina locale chiede time out. Al rientro non riesce più l’aggancio e il set va agli ospiti per 23-25.

Nel quarto parziale è in palla Messina, dal 6-5 trova cinque punti consecutivi con un De Francesco on fire. Il cambio palla ospite arriva sul 12-6, dal 14-7 si inceppa qualcosa nelle manovre offensive dei padroni di casa e sul 14-10 coach Laganà decide di chiamare time out. La pausa rivitalizza la Team Volley, contro parziale di 5-2 e time out stavolta per Pozzallo sul 19-12. Al rientro lo sprint finale con ancora grande protagonista De Francesco che procura i set point sul 24-17, i primi vengono annullati, sul terzo inchioda lo stesso De Francesco sul 25-19 e manda la sfida al set decisivo.

Tiebreak che inizia bene per i padroni di casa che trovano tre punti consecutivi con i muri di D’Arrigo e Ponnambalanar che valgono il 4-2. Pozzallo si rifà sotto e impatta 6-6, l’ace di De Francesco poco dopo fa cambiare campo ai locali in vantaggio sull’8-7. Contro parziale per gli ospiti di 1-4 e la panchina locale sul 9-11, primo svantaggio vero nel tiebreak, ferma il gioco. Seguono altri due punti per Pozzallo e prima che sia troppo tardi Team Volley esaurisce i time out. Al rientro De Francesco e Bartolomeo vanno a segno, il time out stavolta è per gli iblei. Si riprende a giocare e grazie ad una grande difesa di Messina prima e la pipe di De Francesco poi si arriva al 13-13. Passa sul muro Pozzallo, match point per gli ospiti ma Zuccaro senza paura la cancella con un tracciante. Un po’ fortunoso arriva il match point anche per i locali, Germanà salva in qualche modo, Grimaldi la rimanda di là di seconda e sorprende la difesa di Pozzallo. La squadra di casa se lo fa annullare, poi D’Arrigo procura la seconda palla match e lui stesso chiude la partita con l’ace che vale il 17-15 finale.

Risultati 18ª giornata campionato maschile

Misterbianco – Giarre 3-0

Astra Ct – Pedara 0-3

Ragalna – Gela 0-3

Team Volley Messina – Pozzallo 3-2

Paternò – Giarratana 0-3

Riposava Modica

Classifica Serie C girone B m

Gela 46; Giarratana 42; Giarre 39; Pozzallo 29; Team Volley Messina 26; Modica 22; Ragalna 21; Misterbianco 17; Astra Ct, Pedara 10; Paternò 8.