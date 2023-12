A S. Margherita Babbo Natale è arrivato dal mare FOTO - Tempostretto

Un successo la 13esima edizione dell'evento organizzato dall'Asd Trinacria Diving Center

MESSINA – Anche quest’anno, nel giorno di Santo Stefano, l’associazione Asd Trinacria Diving Center ha organizzato la tredicesima edizione dell’evento “Babbo Natale arriva dal mare“ presso il lido Zahir sul lungomare di Santa Margherita. Un gruppo di 9 subacquei brevettati, guidati dall’istruttore Vincenzo Vella, l’aiuto istruttore Antonino Trischitta e Selene D’Arrigo, si sono immersi nelle acque dello Ionio per emozionare bambini e genitori presenti. Una volta riemersi dall’acqua, i sub attesi da tantissime persone hanno donato ad ogni bambino presente un piccolo regalo. Per concludere la mattinata, l’associazione ha messo a disposizione un rinfresco con prodotti tipici natalizi. L’iniziativa del tutto gratuita e senza scopo di lucro è stata autofinanziata da Asd Trinacria Diving Center per promuovere il centro sportivo e l’attività subacquea svolta tutto l’anno dai propri soci con corsi subacquei e immersioni guidate.

Il presidente Angelo Vella a fine manifestazione ha ringraziato tutti i soci e il sig. Pino Rizzo che ogni anno si prodigano nel portare avanti queste lodevoli iniziative. Durante la manifestazione i sub hanno ringraziato l’associazione per la bella iniziativa e hanno brindato insieme a tutti i presenti. Questi i sub partecipanti: Vincenzo Vella (istruttore) Selene D’arrigo (aiuto istruttore), Antonino Trischitta (aiuto istruttore), Francesco Pellegrino, Amalia Brigandì, Francesco Mangano, Manuel Minutoli, Luigi Ruffolo, Teresa Greco.