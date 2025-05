A Seminara la Marcia della Legalità per ricordare Falcone e Borsellino

Piccolo: "un’iniziativa dedicata alla memoria, ma anche al presente e al futuro, per promuovere i valori della giustizia"

SEMINARA – In occasione del 23 maggio, data simbolo della lotta alla mafia e anniversario della Strage di Capaci, l’Amministrazione Comunale di Seminara ha organizzato la Marcia della Legalità, che vuol rappresentare un momento di riflessione collettiva per ricordare il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime delle mafie.

L’appuntamento è per venerdì 23 maggio alle ore 11:00, con partenza dal Palazzo Comunale in Piazza Vittorio Emanuele III. Il corteo si concluderà presso il Monumento alla Legalità, sito in via Falcone & Borsellino, dove si terrà un momento di commemorazione.

“Un’iniziativa dedicata alla memoria, – ha affermato il sindaco Giovanni Piccolo – ma anche al presente e al futuro, per promuovere i valori della giustizia, della responsabilità civile e del rispetto delle regole”.

Ancora capaci… di non dimenticare.