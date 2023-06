A Sinagra le finestre sono a forma di cuore - Tempostretto

I bambini alla scoperta del paese degli innamorati con la Pro Loco

Sono una caratteristica unica ed è per questo che il centro collinare è noto come “paese degli innamorati”. Sono le finestrelle a forma di cuore disseminate lungo tutto il centro storico di Sinagra, un particolare architettonico che non si trova in alcun altro posto dell’isola. Tante le abitazioni caratterizzate da queste piccole finestre con la tipica forma a punta, ognuno di loro racconta una storia.

Così la Pro Loco di Sinagra ha voluto dedicare una giornata alla scoperta delle viuzze del centro storico e delle aperture nei muri delle case antiche, portando i ragazzini delle scuole e i loro genitori alla scoperta delle famose finestrelle.

Tutti i partecipanti dopo essersi radunati in Piazza San Teodoro, si sono diretti per le vie del centro storico. I bambini, protagonisti dell’evento, sono stati bravi ad individuare e fotografare le finestrelle a forma

di cuore. Durante la camminata si è visitata la parte storica del paese, la chiesa Madre, le piccole viuzze, i partecipanti hanno immortalato con i propri cellulari icbellissimi balconi e vicoli fioriti.

Alla fine della passeggiata Maria Ziino ha letto la Poesia “Il Ranuncolo” scritta dalla figlia

Antonella Crimi.



“L’idea è stata pensata per far innamorare i bambini/ragazzi del proprio paese, raccontando loro la

storia – spiega l’associazione di promozione turistica e culturale – Allo stesso tempo è stato un lavoro utile per realizzare una mappa con la relativa posizione delle finestrelle a cuore, ciò renderà più semplice ai visitatori il loro raggiungimento.”