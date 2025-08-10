A Spadafora torna la Dog Parade, la sfilata di beneficenza per gli amici a 4 zampe

Ideata da Manuela Catalano, prevede anche il raduno dei bassotti e percorsi di soft agility: cos'è e come si può partecipare

SPADAFORA – Tutto pronto alla terza edizione della Dog Parade, la sfilata amatoriale di beneficenza dedicata agli amici a 4 zampe. Si svolgerà il prossimo 16 agosto nella splendida piazza del Castello di Spadafora. La sfilata è nata negli anni scorsi a sostegno delle volontarie presenti sul territorio che si prodigano giornalmente per la salvaguardia dei randagi, cani e gatti. Un evento di sensibilizzazione per garantire maggiore attenzione agli animali e ai più deboli.

Le iscrizioni si potranno effettuare con la donazione di sacchi di croccantini oppure attraverso donazioni in denaro che saranno utilizzate per l’acquisto di antiparassitari. L’iniziativa è stata ideata dall’educatrice cinofila Manuela Catalano, che condurrà la serata insieme alla dottoressa Almira Anagni. L’evento ha ricevuto il sostegno dell’associazione San Martino Bike e a partecipare sarà anche Flavia Ialacqua, veterinaria e dirigente Asp ma anche consigliera comunale di Spadafora.

Oltre alla Dog Parade si svolgerà anche il primo raduno di razza con la partecipazione di Katia D’Angelo, allevatrice ENCI dei bassotti “Del bacio di luna”. Nessun pedigree, ma solo la presenza di bassotti per approfondire le caratteristiche e i dettagli di una delle razze di cani più amate al mondo. Ci sarà anche un percorso di soft agility a cura di ScodinzolanDog di Angelica Vitale.