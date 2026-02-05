 Messina. Affidati i lavori di restauro della baracca simbolo del terremoto

Messina. Affidati i lavori di restauro della baracca simbolo del terremoto

Redazione

Messina. Affidati i lavori di restauro della baracca simbolo del terremoto

Tag:

giovedì 05 Febbraio 2026 - 07:00

Realizzata nel 1909, ha testimoniato la volontà di rinascita della comunità messinese

MESSINA – Al via il restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina. La Struttura commissariale per il risanamento ha affidato i lavori per il restauro conservativo della struttura in legno all’Annunziata, realizzata nel 1909 dopo il terremoto che rase la città e diventata simbolo della volontà di rinascita di una comunità messa in ginocchio dalla tragedia. La durata degli interventi nella baracca, disabitata da decenni, è di circa due mesi.

«Le attività di risanamento – afferma il presidente della Regione, Schifani – stanno cancellando ferite che per decenni hanno segnato Messina. Le baraccopoli stanno lasciando spazio a un diverso modo di fruire il territorio, grazie a opere di riqualificazione, giardini, parchi urbani, alloggi costruiti nel rispetto della sostenibilità ambientale. La baracca in legno del 1909 ha un alto valore storico e sociale, rappresenta infatti le radici di una comunità che all’indomani del terremoto ha saputo rialzarsi. Il restauro è un modo per mantenere viva la memoria di chi in quei giorni ha perso tutto ma non si è arreso».

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED