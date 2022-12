A Spazio Macos la mostra "Senza Titolo" di Ignazio Pandolfo - Tempostretto

La rassegna di pittura astratta sarà inaugurata sabato 3 dicembre e sarà disponibile fino al 12

MESSINA – La pittura astratta di Ignazio Pandolfo torna dal prossimo 2 dicembre di fronte al pubblico messinese. Dalle 17.30 di sabato prossimo sarà inaugurata allo Spazio Macos di via Cardines 16 la rassegna dal titolo “Senza Titolo”, curata da Mamy Costa.

Una pittura che ricusa qualsiasi definizione, sempre più vivace nei colori, originale nelle suggestioni visive, disponibile a tracciare sentieri interpretativi sempre nuovi e inusuali, nell’incessante dialettica tra il quadro e il suo osservatore. L’apposizione di un titolo ad un’opera, così come ad una mostra rappresenta secondo l’artista un atto arbitrario e fuorviante, una sorta di mistificazione che intrappola la creatività in formule e spazi circoscritti, mortificando il suo carattere di universalità. Una scelta precisa quella di Pandolfo, che nell’abbracciare la pittura astratta non intende suggerire alcun contenuto interpretativo, esaltando l’assoluta libertà del fruitore, esattamente speculare a quella dell’autore, che trasfigura sulla tela emozioni interne e istanze inconsce, rendendole disponibili all’incontro con ulteriori sensibilità. Un percorso da vivere a 360 gradi, in cui immergersi spontaneamente, per ritrovare, nelle linee e forme dell’astratto, anche se stessi.

Le opere rimarranno disponibili a Spazio Macos fino al 12 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 19.00.