A Taormina il primo raduno provinciale dei Bersaglieri - Tempostretto

Appuntamento il 22 e 23 aprile. Iscrizioni aperte per la sezione Anb di Messina

TAORMINA – “Flik flok”… “La corsa”… “Il reggimento di papà”… e la mitica “Variata” risuoneranno nei prossimi giorni lungo il corso Umberto e nelle magnifiche piazze di Taormina grazie alle “Fanfare” che accompagneranno il “Primo Raduno dei Bersaglieri della Provincia di Messina”.

La manifestazione, organizzata dal Direttivo Provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri presieduto da Giovanni Saglimbeni, coadiuvato dalla Sezione Taormina-Giardini Naxos, si svolgerà il 22 e 23 aprile.

Il ricco programma dell’evento, che porterà anche tanta allegria nel cuore della “Perla dello Jonio”, è in fase di elaborazione e verrà ufficialmente reso noto durante una conferenza stampa che sarà convocata pochi giorni prima del Raduno.

E’ già possibile, comunque, anticipare che per ricordare tale iniziativa sarà anche possibile usufruire di un annullo filatelico figurato già richiesto a Poste Italiane e di una bella cartolina speciale numerata che verrà predisposta per l’occasione. Ad ospitare l’Ufficio Filatelico Distaccato sarà l’ex Chiesa di Sant’Agostino che si affaccia sulla centralissima e panoramica Piazza IX Aprile.

“Stiamo ormai definendo gli ultimi dettagli – ha detto a tal proposito il presidente Saglimbeni – per regalare un momento davvero speciale, in una cornice ineguagliabile, a tutti i bersaglieri che interverranno da più parti della nostra Sicilia, ma anche ai cittadini taorminesi e ai tanti turisti che saranno presenti a Taormina in queste due giornate”.

Il presidente Saglimbeni intende infine ricordare che “si sta cercando di costituire una Sezione dell’ANB anche a Messina. Vi potranno aderire gli ex bersaglieri, ma anche rappresentanti dello stesso corpo attualmente in servizio o semplici simpatizzanti. Per iscriversi è possibile contattare il Gruppo Facebook: Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. Taormina-Giardini Naxos. Vi aspettiamo!”.

Articoli correlati