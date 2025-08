A Torre Faro il comitato spontaneo residenti e villeggianti contro le zone di ancoraggio

Si è appena costituito ed è subito andato all'attacco: "Saranno interdetti transito e balneazione, cosa offriamo ai turisti con la bandiera blu?"

MESSINA –

Con la presente si comunica la costituzione del COMITATO SPONTANEO RESIDENTI E VILLEGGIANTI DI TORRE FARO.

Ciò nasce dalla necessità di rivendicare e difendere i nostri diritti di privati cittadini e, principalmente di bagnanti.

Il comune ha speso tantissimi soldi pubblici per liberare le spiagge e il mare da relitti,cime, blocchi di cemento, batterie d’auto che fungevano da corpi morti per l’ancoraggio delle barche, sbandierando che,finalmente,tutto il litorale era stato restituito alla cittadinanza per la libera fruizione del mare. Adesso, invece,sull’affaccio a mare più bello della riviera nord,frequentatissimo da famiglie con bambini che possono fare il bagno e giocare tranquilli,perché tratti protetti da barriere frangiflutti da residenti, villeggianti e anche da persone con disabilità sono state avanzate richieste per ottenere 4 zone per l’ancoraggio permanente delle barche in mare, dove saranno interdetti sia il transito che la balneazione. Tutto ciò con l’appoggio e l’interessamento di politici locali,speranzosi di potersi accaparrare qualche voto in più alle prossime elezioni,favorendo pochi a discapito di un’intera comunità.

L’assegnazione della bandiera blu ha certificato la vocazione turistica di Torre Faro, ma cosa offriamo ai turisti spiagge recintate e cospicui tratti interdetti al transito e alla balneazione???? Un ottimo biglietto da visita!

Grazie per l’attenzione.

COMITATO SPONTANEO RESIDENTI E VILLEGGIANTI DI TORRE FARO