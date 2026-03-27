Scurria contro De Luca: “Elettori trattati come figuranti”. La replica: “Non può dare lezioni”

Il candidato sindaco all'attacco: "De Luca preoccupato per l'incapacità di riempire il PalaRescifina". Lo Giudice risponde: "Marcello continua così, il terzo posto è assicurato"

MESSINA – Ennesimo botta e risposta al vetriolo tra Marcello Scurria e Sud chiama Nord. A rispondere all’attacco del candidato sindaco del centrodestra, questa volta è stato il coordinatore regionale del partito di Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice. Oggetto del contendere l’evento organizzato da ScN al PalaRescifina per la campagna elettorale di Basile. Per partecipare, militanti e simpatizzanti dovranno pagare un biglietto.

“Elettori e candidati trattati come figuranti – ha dichiarato Scurria in una nota – con invito ad acquistare il biglietto e fare da pubblico all’evento di ScN al Palarescifina in programma domani. Cateno De Luca, evidentemente preoccupato per l’incapacità di riempire il palazzetto dello sport, cerca in ogni modo di radunare più persone possibili. Siamo veramente oltre ogni limite”.

Il candidato sindaco del centrodestra ha tirato in ballo anche il vice sindaco metropolitano Flavio Santoro. “Nelle scorse ore – ha attaccato Scurria – Cateno De Luca in un video pubblico, ha detto: ‘…Flavio Santoro ancora non ha fatto un c….di prenotazione….se tutti i Nebrodi non vengono sabato, caro Flavio Santoro, sono c…tuoi….un sindaco della Città Metropolitana si può permettere di non avere almeno 200 prenotati?.’ Al vice sindaco va la mia solidarietà – ha aggiunto Scurria – non si può tollerare che le Istituzioni siano asservite ai metodi di De Luca. Nel contempo ritengo che i cittadini debbano partecipare ad un evento spontaneamente”.

Per Scurria, “De Luca ha prenotato il Palarescifina, ma non può riempirlo perché ha sempre meno consensi”. “Non guardo in casa d’altri – ha concluso – ma davvero non si può assistere in silenzio ad una scena del genere che troverebbe la sua sede ideale forse in Corea del Nord e che svilisce il senso puro della democrazia”.

La replica di Sud chiama Nord

“Se Cateno De Luca perde consensi, lo vedremo solo all’apertura delle urne. Ma che tu, Marcello Scurria, perda pezzi e stia perdendo il senno è sotto gli occhi di tutti. Che tu fossi affetto dalla ‘sindrome del re sole’ se n’è accorto anche Renato Schifani, quando ha dovuto revocarti dall’incarico di sub commissario al risanamento di Messina…”, ha replicato in una nota Danilo Lo Giudice, coordinatore di Sud chiama Nord.

“Mi permetto, infine, un consiglio non richiesto – ha aggiunto Lo Giudice – tra una vignetta e l’altra, tra una falsità e l’altra, tra un’insinuazione e l’altra, tra un guanto di sfida e una ritirata strategica in stile coyote, rischi di essere superato anche dalla candidata del centrosinistra, Antonella Russo. Vai Marcello, vai Marcello, continua così: il terzo posto è assicurato”.

Lo Giudice entro poi nel merito dell’evento al PalaRescifina: “Ricevere lezioni su come organizzare eventi o motivare i sostenitori da chi, nella propria esperienza politica, ha collezionato soltanto fallimenti elettorali senza mai riuscire a farsi eleggere è francamente paradossale. Cateno De Luca ha sempre agito alla luce del sole, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte, da uomo libero e forte”.

Infine, la difesa del vicesindaco metropolitano da parte di Lo Giudice: “Quanto a Flavio Santoro, è bene ricordarlo: è consigliere comunale a Naso, dirigente di partito e oggi vicesindaco della Città Metropolitana. Flavio si è fatto eleggere, tu ancora no. Flavio partecipa pienamente alla vita politica e amministrativa del movimento e non ha certamente bisogno di ricevere solidarietà per la sua militanza politica, che tu evidentemente non conosci, e non conoscerai mai”.