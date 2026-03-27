“Sì al ponte”, sabato la manifestazione a Messina con Salvini

Sabato 28 marzo l'iniziativa di movimenti e associazioni. Il ministro ha annnunciato la sua presenza. Adesioni di Cisl e centrodestra

MESSINA – “L’ora del ponte sullo Stretto. Sì al ponte, all’alta velocità, alle grandi infrastrutture. Basta benaltrismo e piagnistei di chi vuole rendere Sicilia e Calabria terra degli ultimi, dei disoccupati, degli emarginati, dei migranti; basta l’impostura di chi espropria il nostro futuro per il proprio interesse e le proprie battaglie ideologiche. Il 28 marzo ci riprenderemo Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria da chi vuole perpetuare la nostra povertà”. Il comitato promotore dell’iniziativa di movimenti e associazioni, in programma sabato 28 marzo, dalle 16 in Piazza Unione Europea, a Messina, “chiede alla politica di concretizzare lo sviluppo economico cui abbiamo diritto”.

Il tutto mentre il tema della mancata gara, con l’allarme dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), rimane al centro del dibattito politico.

Il ministro Salvini sarà presente alla manifestazione “sì ponte”

Aderiscono la Csil di Messina, con il segretario Nino Alibrandi, e i partiti del centrodestra. E il ministro Matteo Salvini ha annunciato la sua presenza. Si legge nel documento: “Basta sottrazione dei fondi per le infrastrutture strategiche solo per Sicilia e Calabria, basta polemiche politiche sterili: il Ponte, insieme al grande piano di rilancio ferroviario e autostradale in Sicilia e Calabria, rappresenta la grande occasione per cambiare volto al Sud. È il simbolo concreto di un’Italia che unisce, che cresce, che offre ai giovani la costruzione del loro destino nella propria terra. I ponti uniscono le persone, le culture, le idee. Il Ponte sullo Stretto è visione, mobilità, progresso, coesione nazionale: una metropolitana unirà Messina a Villa S. G. e Reggio Calabria, una ferrovia ad alta velocità collegherà la Sicilia al resto d’Italia, lo Stretto sarà attraversato in alcuni minuti, i costi dell’insularità saranno abbattuti, la transizione ecologica sostituirà navi ed aerei con i treni, i porti di Sicilia e Calabria diverranno strategici per l’intera Europa, con nuove tangenziali, nuovi svincoli e nuove stazioni ferroviarie. Migliaia di posti di lavoro si creeranno durante i cantieri e, dopo, nel turismo, nell’industria, nel commercio. Sicilia e Calabria diverranno centro strategico, collegando Helsinki e Berlino a Catania e Palermo”.

E ancora: “Dire che il ponte sia inutile offende la nostra intelligenza, ferisce la nostra coscienza, costringendoci all’inferiorità, alla diseguaglianza per infrastrutture, occupazione e opportunità. Il Ponte sullo Stretto è una visione concreta ed attuabile, una scelta di coraggio e responsabilità collettiva, rimuovendo gli squilibri economici e sociali, garantendo l’effettivo esercizio dei diritti personali di siciliani e calabresi. Sarà il simbolo di un’Italia moderna, unita e proiettata dentro il futuro. Vi aspettiamo a Messina sabato 28 marzo per chiedere alla politica di concretizzare lo sviluppo economico cui abbiamo diritto”.

Germanà: “La Lega sarà presente ma non ci saranno bandiere di partito”

E così il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia: “Saremo a Messina sabato 28 marzo per dire sì al Ponte. Partecipiamo convintamente anche noi, senza bandiere di partito così come hanno voluto gli organizzatori, perché crediamo che questa infrastruttura non debba avere colore politico. Il Ponte sarà l’orgoglio degli italiani, ma soprattutto renderà unite la Sicilia e la Calabria. A Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte”, con i manifestanti di oltre cinquanta associazioni, sindacati e categorie, che ringraziamo per l’iniziativa, ci sarà anche il nostro leader Matteo Salvini. Dalle 16 saremo davanti al Municipio, in piazza Unione Europea per ribadire che il Ponte sullo Stretto va fatto e che sarà la più grande occasione di sviluppo per Messina”.

Il comitato promotore

Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno ME

Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno CT

Associazione Forza Villa – Città dello Stretto di Messina

Confartigianato Trasporti

Comitato autotrasportatori libera concorrenza Stretto di Messina

UGL Sicilia

UGL Calabria

CISAL Sicilia

CISAL Calabria

Unsic, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori

Associazione sindacale FISMIC

MET – Movimento Equità Territoriale Sicilia

MET – Movimento Equità Territoriale Calabria

Agri. Sa. T. – Agricoltura Salute Territorio PA

Associazione universitaria “Morgana”

Comitato Ponte Subito RC

Comitato Capo Peloro

Movimento “Si al Ponte sullo Stretto” RC

Associazione Dimensione Consumatori – area mobilità PA

CONFEURO Associazione Territoriale di Villa San Giovanni

Centro Studi Diodoro ME

Centro Studi ERRIPA Achille Grandi – Sezione Provinciale di Messina

Comitato Cittadinanza Attiva di Palmi

Comitato Ponte e Libertà

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