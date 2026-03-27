Liberty Lines, novità nel caso delle avarie fantasma

Le corse per le Eolie saltate. Com'è finito il processo ai comandanti dei traghetti

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti i comandanti della Liberty Lines coinvolti nell’indagine relativa ad alcune corse degli aliscafi tra Milazzo e le Isole Eolie, che era stata avviata nel 2022 in seguito a segnalazioni provenienti da alcuni residenti delle isole Eolie e condotta dalla Procura e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e della Guardia di Finanza di Milazzo.

La sentenza

Scagionati i comandanti Marcello Santagati, Achille Maniscalco, Pietropaolo Stellario e Filippo Tinchi, assistiti dai legali Fabrizio Formica e Pierfrancesco Lembo. Soddisfatta la società armatrice perché, spiega in una nota ufficiale, la sentenza “conferma che le scelte assunte sono sempre state improntate al criterio della massima sicurezza, in linea con le normative e con le responsabilità che la legge attribuisce al comandante”.

I traghetti Milazzo-Eolie

Gli investigatori avevano messo sotto la lente alcune tratte annullate, concludendo che le condizioni meteomarine non fossero del tutto proibitive. Da qui le ipotesi d’accusa di interruzione di pubblico servizio e irregolarità nella compilazione dei giornali di bordo (falso in giornale nautico). A dare il via all’inchiesta era stata la denuncia di alcuni pendolari delle Eolie.

Liberty: “Operiamo nel segno della sicurezza”

“Liberty Lines, da sempre impegnata a garantire un servizio di trasporto marittimo affidabile, sicuro e rispettoso delle comunità delle Isole di Sicilia, esprime vicinanza ai propri comandanti che, pur agendo con professionalità e prudenza, hanno dovuto affrontare un lungo percorso giudiziario poi conclusosi con la piena affermazione della verità -afferma la società – La Compagnia continuerà con determinazione a operare nel segno della sicurezza, della trasparenza e della tutela dei propri passeggeri, consapevole del ruolo essenziale che il trasporto marittimo riveste per le isole siciliane”.