A Torre Faro "tornano" le panchine artistiche: restaurate a tre mesi dal "gesto vigliacco" - Tempostretto

Puli-Amo Messina e gli artisti Lucia Florio e Lelio Bonaccorso hanno ripristinato le opere vandalizzate a fine giugno

MESSINA – Le panchine artistiche realizzate a Torre Faro dagli artisti Lucia Florio e Lelio Bonaccorso sono state ripristinate a quasi tre mesi da quello che lo stesso fumettista aveva definito “un atto vigliacco“, la cancellazione di alcune parti tra sedute e schienali, da parte di vandali mai identificati. Adesso le “strisce” sono state restaurate grazie all’importante intervento di Puli-Amo Messina. Stavolta le stampe sono su pannelli in policarbonato da applicare direttamente sulle doghe e come spiega l’associazione questo garantirà “una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e, soprattutto, ad eventuali ‘attacchi’ esterni”.

Mangano: “Nel prossimo weekend altri due panchine”

Christian Mangano, di Puli-Amo Messina, spiega: “Dopo aver rimosso e ‘curato’ le doghe in legno grazie alla collaborazione della falegnameria Minissale di via I Settembre, i volontari dell’associazione hanno provveduto al ripristino delle prime due panchine e all’applicazione delle nuove stampe su pannelli in policarbonato con le fotografie di Lucia Florio e le illustrazioni di Lelio Bonaccorso. Nel fine settimana, toccherà alle ultime due panchine di Alphatelescopii e Alessia Borgia, quest’ultima, anche curatrice dell’adattamento grafico delle panchine stampate”.

“Da oltre otto anni – prosegue Mangano -, la forza di Puli-Amo Messina risiede nella ‘cura’ dei luoghi, anche dopo gli interventi di valorizzazione. Come per gli scavi archeologici di Largo San Giacomo, per Giardino di Montalto e per piazza Bellini, adesso anche a Torre Faro i volontari tornano ciclicamente sul posto per monitorare e curare le undici opere di Via Circuito. Un impegno che l’Associazione porta avanti, anche per ringraziare i numerosi cittadini che, donando il proprio cinque per mille a Puli-Amo Messina, hanno reso possibile la realizzazione di questa grande opera di riqualificazione artistica di fronte ad uno degli scenari più belli al mondo”.

Gli artisti: “La bellezza vince sempre”

Su Facebook Lucia Florio è stata chiara: “La verità è che la bellezza vince sempre. Ora sono di nuovo al loro posto, più belle di prima”. E Lelio Bonaccorso rincara la dose: “Ci sono tante cose positive in questa città che spesso non vengono evidenziate. Nonostante gli atti vandalici, ad esempio, c’è sempre voglia di ricostruire e fare sempre meglio. Bisogna sottolineare la bellezza che ci circonda e valorizzarla. Voglio ringraziare i ragazzi di Puli-Amo Messina che si impegnano tanto e spero siano coinvolti in sempre più iniziative dalle istituzioni pubbliche e private”.

