“A Tremonti da 3 giorni senz’acqua”. Amam: “Terminata la riparazione”

Messina. Oggi un residence con 12 famiglie ha avuto bisogno delle autobotti. Ancora possibili disservizi in alcune zone

MESSINA – Segnalazione WhatsApp: “Manca l’approvvigionamento idrico a Tremonti da tre giorni. L’azienda Amam non risponde e non avvisa l’utenza sul sito”. Un cittadino, allarmato, ci ha chiamato stamattina e qualche ora dopo è riuscito a contattare la partecipata. Da qui l’invio oggi in tarda mattinata delle autobotti al residence Tremonti in via San Jachiddu, dove abitano dodici famiglie.

“Ancora possibili disservizi idrici in alcune zone

“Dal 17 settembre siamo senz’acqua”, evidenzia. Nel frattempo, Amam comunica: “Si sono conclusi regolarmente i lavori di riparazione del guasto sulla condotta che collega Montesanto e Tremonti, effettuati giovedì 18. A partire da venerdì 19 settembre, la distribuzione idrica tornerà regolare nel centro città. Potrebbero comunque verificarsi disservizi nelle seguenti zone: parte alta di via Palermo, Annunziata, Riviera Nord, Ganzirri e Torre Faro. In caso di necessità, Amam garantirà il supporto tramite servizio autobotte per limitare i disagi alla cittadinanza”.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584.