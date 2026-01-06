Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo, perché la grande opera impoverirà la zona jonica

Cosa accadrà quando la nuova linea ferroviaria entrerà in funzione? Il prezzo che i centri della riviera potrebbero dover pagare sembra molto alto

I lavori per il raddoppio ferroviario nella tratta Giampilieri – Fiumefreddo sono ormai entrati nel vivo con le operazioni di scavo delle gallerie. Ma dietro l’opera milionaria, che consentirà indubbiamente di migliorare e velocizzare i trasporti su rotaia tra le città di Messina e Catania, si nascondono grandi insidie per il territorio jonico. Rischi che forse neanche gli amministratori locali erano stati in grado di preventivare. Eppure sarebbe bastato dare un’occhiata al progetto della nuova linea, posizionata più a monte rispetto all’attuale, per immaginare a cosa si sarebbe andati incontro.

A conti fatti, il prezzo che i centri della riviera jonica potrebbero dover pagare sembra molto alto. E non ci riferiamo soltanto all’impattante presenza nei cantieri a ridosso dei centri abitati o al continuo via vai di mezzi pesanti sulle strade. Quello che preoccupa maggiormente è cosa accadrà quando la nuova linea ferroviaria entrerà in funzione. Non solo non ci saranno benefici per i centri della riviera jonica, ma si prospetta addirittura un peggioramento dei collegamenti, con condizioni negative per i lavoratori pendolari, gli studenti e i turisti.

La situazione attuale

Ad analizzare nel dettaglio la situazione è l’associazione Ferrovia Valle Alcantara. Attualmente nel tratto ferroviaria in funzione esistono 11 stazioni (più Fiumefreddo di Sicilia e Giampilieri, da cui si dipartirà in futuro la variante di tracciato), inglobate tutte (eccetto Calatabiano) nel tessuto urbano di altrettanti Comuni della costa jonica, serviti da svariati treni regionali al giorno e le stazioni più importanti anche da convogli Intercity diurni e notturni Sicilia-Roma/Milano. Alcune di queste stazioni – sottolinea l’associazione Fva – sono strategicamente vicine a istituti superiori i cui studenti usufruiscono del treno ogni giorno per raggiungerli, ma anche vicine al mare e quindi frequentate nel periodo estivo da chi vuol trascorrere la giornata nelle località balneari jonici.

Lo scenario futuro

La costruenda nuova linea – 42 km di cui 35 in galleria – sarà dotata di 6 nuove fermate (più Letojanni a fungere da stazione di raccordo tra linee storica e nuova e, rimanendo così le cose, il tratto da Letojanni ad Alcantara verso Gole Alcantara/Randazzo destinato al solo utilizzo turistico quando entrerà in esercizio quella nuova), tutte lontane dai centri abitati. “Volendo ipotizzare il mantenimento all’esercizio della sola tratta raddoppiata – evidenzia l’associazione Fva – in caso di dismissione è palese che tutti i pendolari (lavoratori, studenti, anche turisti) che oggi usufruiscono del treno con le stazioni “a pochi passi da casa” si ritroveranno privati di un servizio importantissimo, costretti a muoversi fuori dai centri abitati per raggiungere la fermata più vicina, con conseguente utilizzo delle auto per gli spostamenti e relativa saturazione della già molto trafficata SS114″.

Lo scenario disegnato dall’associazione Ferrovia Valle Alcantara è molto critico: “Tutti i Comuni fra Sant’Alessio Siculo e Scaletta Zanclea perderanno le loro stazioni nel complesso urbano e quelli che manterranno una fermata sulla nuova variante l’avranno a monte dei centri abitati. Basti pensare, per esempio, a un pendolare di Scaletta che non vorrebbe rinunciare al vettore treno per raggiungere quotidianamente il suo posto di lavoro ma che per usufruirne dovrà andare alla fermata più vicina ad esso posta sulle colline sopra Itala. O studenti di Roccalumera e Furci Siculo che per andare a scuola in treno a Trappitello o Giarre dovranno farsi accompagnare alle fermate più vicine al confine fra Nizza e Alì Terme o a Sant’Alessio, in contrada Lacco. In linea generale tutti coloro che dalla fascia jonica vorranno spostarsi in treno per le rispettive destinazioni dovranno necessariamente prendere l’auto per raggiungere le nuove fermate“.

La posizione del sindaci

Ma cosa accadrà all’attuale linea una volta che entrerà in funzione il nuovo tracciato? Dopo polemiche e dichiarazioni in ordine sparso, i sindaci della zona jonica lo scorso 12 dicembre hanno sottoscritto a Palermo un documento in cui richiedono a Rfi la dismissione della tratta storica e accettano l’idea di progetto originaria. E cioè: chiusura Giampilieri-Letojanni e Alcantara-Fiumefreddo, mantenimento tratta Letojanni-Alcantara con proseguimento fino a Gole Alcantara e in futuro Randazzo, collegamento tra linee storica e nuova mediante un raccordo che dovrà sorgere a Mazzeo.

L’associazione Fva è invece di tutt’altro avviso, ritenendo utile mantenere la tratta storica utilizzandola solo per i servizi locali (linea ad uso esclusivo dei Regionali, sul modello della Patti-Terme Vigliatore sulla costa tirrenica) e per i treni storici/turistici organizzati dalla Fondazione FS italiane e lasciare, più coerentemente, la linea nuova solo per i collegamenti con Regionali Veloci/Intercity/merci.

“La ferrovia costiera non va distrutta”

“La ferrovia costiera non crediamo sia un “fastidio” allo sviluppo del territorio, ma anzi è una risorsa che va preservata e opportunamente migliorata, se è possibile, magari con l’implementazione di nuovi servizi (fermate in zona Isola Bella/funivia, servizio cadenzato per le Gole Alcantara nei periodi di massimo afflusso turistico). Non distrutta! Si pensi alle tratte ferrate del ponente ligure dove, in una situazione paragonabile a quella della riviera jonica, sono stati dismessi 50 chilometri di linea che fino al 2016 passava in mezzo a centri quali Andora, Diano Marina, Imperia, Sanremo, per costruire una nuova ferrovia certamente più performante ma con fermate spesso lontane dai centri abitati. E con enorme disagio per chi utilizzava il treno per i propri spostamenti e aveva le stazioni inglobate nel tessuto urbano. Ci auguriamo – conclude l’associazione – che gli amministratori di questi Comuni jonici vogliano ripensare all’idea che hanno deciso di portare avanti, guardando all’utilità dei propri cittadini piuttosto che a qualcos’altro”.

Articoli correlati