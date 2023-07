A Villa Dante è già padel mania: le fasce orarie per il nuovo campo vanno a ruba - Tempostretto

Giornate già sold out e quasi del tutto piene. Resta la fascia delle 15.30. Più facile prenotare i campi da tennis o quello di calcio a 5

MESSINA – A pochi giorni dall’inaugurazione (qui la gallery con tutte le foto), con tanto di palleggi, tiri in porta e scambi con racchette da parte del sindaco Federico Basile, gli impianti sportivi di Villa Dante hanno già un discreto seguito. A 24 ore dall’apertura è il padel il più gettonato. Sarà perché gratuito fino a fine agosto o per la comodità del parcheggio Zaera Sud, nel sotterraneo di Villa Dante, ma prenotare una partita a padel nel nuovo campo rischia già di essere complicato.

Una vera e propria padel mania

Una vera e propria corsa alla prenotazione, tanto che dei cinque campi inaugurati (oltre a questo, ci sono quello di calcio a 5 e i tre da tennis) è l’unico con date già sold out. Provando a prenotare dal portale, risulta già impossibile giocare il 28 o il 29, difficile anche il 31 luglio, l’1, il 2 e il 4 agosto con il solo orario delle 15.30 disponibile. Basta andare sul sito di Messina Social City (qui la sezione impianti sportivi) per prenotare e vedere le date disponibili sul calendario.

Gli orari

In generale per il padel si può giocare in tre fasce, 15.30, 17.00 e l’introvabile 18.30 (soltanto ad agosto inoltrato è rimasta libera questa fascia). Sei, invece, le partitelle possibili a calcio a 5: dalle 15 alle 20, con il campo prenotabile per un’ora. Partite da un’ora e mezza nei tre campi da tennis, nelle stesse fasce orarie del padel.