Villa Dante, il giorno dell'inaugurazione degli impianti sportivi FOTO - Tempostretto

Messina. Un pomeriggio di festa con cinque nuovi campi e un mese d'ingresso gratuito

MESSINA – Una nuova partenza per Villa Dante. Sin dal pomeriggio festa per l‘apertura degli impianti sportivi e poi un calcio d’inizio da parte del sindaco Basile. Tre campi da tennis, uno da padel e il campo da calcio a 5 si aggiungono all’area polifunzionale e a quella fitness. Per un mese l’accesso all’impianto gestito da Messina Social City sarà gratuito tramite prenotazione online. All’inaugurazione hanno partecipato gli assessori e i rappresentanti delle Società partecipate.

Fa sapere il Comune: “Grazie agli interventi di riqualificazione avviati nei mesi scorsi dall’amministrazione del sindaco Federico Basile e seguiti dall’assessore al ramo Francesco Caminiti, si è proceduto ai lavori di miglioramento dell’area a verde per renderla sempre più un luogo di socializzazione e di incontro tra giovani e famiglie”.

L’appuntamento inaugurale ha previsto in apertura lo svolgimento di minitornei tra i ragazzi dei Centri socio-educativi. A conclusione delle attività sportive è seguito, alla presenza del sindaco, un momento dedicato alle premiazioni dei ragazzi, con la partecipazione della presidente di Msc Valeria Asquini e il pallanuotista messinese Massimo Giacoppo, medaglia d’oro alle Olimpiadi col Settebello.

