A Villafranca il sindaco Cavallaro azzera le deleghe: salta l'equilibrio in giunta - Tempostretto

Il primo cittadino punta a rimodulare gli incarichi per rasserenare gli animi all'interno della maggioranza, divisa in due gruppi

VILLAFRANCA TIRRENA – Il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, ha revocato le deleghe ai cinque membri della sua giunta, gli assessori Nino Costa, Barbara Di Salvo, Gaetano Lamberto, Gianfranca Alessi e Angelo Giacobbe. Una decisione che fa saltare gli equilibri politici del Comune, in attesa di una nuova rimodulazione che possa ristabilire la “pace” all’interno di una maggioranza che intanto ha cambiato forma.

Cavallaro azzera le deleghe

Lo ha spiegato lo stesso Cavallaro nelle motivazioni inserite nella determina: “Nel corso del primo anno di amministrazione si è verificata la nascita di un secondo gruppo politico di maggioranza che ha a sua volta nominato un capogruppo consiliare. I due gruppi, pur avendomi confermato e garantito l’appoggio politico necessario per proseguire il progetto condiviso, hanno manifestato visioni e approcci parzialmente diversi in merito ad alcuni argomenti del programma”. I due gruppi sono “Coerenza e concretezza”, con Gianfranco Ammendolia alla guida, e “Villafranca 2.0”, che ha scelto come capogruppo, invece, Salvatore Micali.

E il sindaco prosegue: “Ritengo necessario revocare le deleghe”. E poi lo scopo: “Tutto questo per aprire con le forze di maggioranza un costruttivo riconfronto politico”. Ma anche per “migliorare la suddivisione delle attribuzioni delle materie da delegare sulla base delle esperienze maturate dagli assessori nel corso dell’anno”.