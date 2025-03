A18 chiusa, divieti di sosta sulla Ss114 a Itala e Scaletta. L’appello: “Non usate l’auto”

Da Scaletta a Roccalumera si temono disagi, domenica, in occasione della chiusura dell'autostrada per lavori

I comuni della riviera jonica si preparano a vivere una domenica di passione sotto il profilo della viabilità a causa della prevista chiusura dell’autostrada A18, dalla barriera di Messina Tremestieri fino allo svincolo di Roccalumera, in entrambe le direzioni di marcia. Uno stop di 12 ore, dalle 6 alle 18, durante il quale tutti i mezzi che da Catania dovranno raggiungere Messina, e viceversa, saranno dirottati sulla Statale 114, unica soluzione viaria alternativa.

I provvedimenti comune per comune

I sindaci dei comuni interessati stanno lanciando appelli ai propri concittadini, invitandoli ad usare il meno possibile le autovetture durante lo stop della A18. Fioccano anche le ordinanze per cercare di attenuare i disagi. A Scaletta verrà istituito il divieto di sosta temporaneo lungo la SS 114 dal confine con il Comune di Messina al confine con il Comune di Itala (Via Nazionale – Via Roma – Via Crisafulli). Il divieto sarà valido dalle ore 5 fino alle ore 19 di domani. Provvedimento analogo ad Itala su tutta la via Roma e la via Provinciale, sempre dalle 5 alle 19, con rimozione forzata dei mezzi che verranno lasciati in sosta vietata.

Micalizzi: “Privilegiamo la bellezza dei nostri paesini”

Ad Alì Terme, il sindaco Tommaso Micalizzi ha inviato i cittadini a “limitare gli spostamenti in macchina solo se strettamente necessario”. “Per un giorno – ha aggiunto il primo cittadino – privilegiamo la bellezza dei nostri paesini. Una passeggiata magari con un buon genale sui nostri lungomari, i nostri ristoranti, trattorie e pizzerie, tutte di grande levatura. E lasciamo perdere la macchina”.

L’amministrazione di Alì Terme ha comunicato anche che dalle ore 5 alle ore 19 di domenica 16 marzo, per lavori di messa in sicurezza urgente, verrà istituito il divieto di sosta temporaneo su tutta la Via Francesco Crispi, dall’intersezione con la passerella sul torrente Nisi sino a tutto il centro abitato.

A Nizza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni tratti del Lungomare Unità d’Italia: dal civico n. 162 fino all’intersezione con Via Galliano; tra via Francesco Fedele Romeo e via Campanella; tra via Roma e via La Marmora; tra via Giordano Bruno e via IV Aprile. “Sappiamo che queste restrizioni – ha detto il sindaco Natale Briguglio – possono causare qualche disagio, ma si tratta di lavori indispensabili per la sicurezza di tutti. Per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità locale, gli interventi sono stati programmati nelle giornate di domenica”. Nessun provvedimento adottato, infine, a Roccalumera, dove la carreggiata piuttosto ampia del lungomare dovrebbe consentire una migliore gestione del flusso viario.