 A18, disposta la chiusura notturna per lo svincolo di Roccalumera

A18, disposta la chiusura notturna per lo svincolo di Roccalumera

Redazione

A18, disposta la chiusura notturna per lo svincolo di Roccalumera

lunedì 08 Giugno 2026 - 16:50

Lo ha comunicato il Cas per poter eseguire lavori di manutenzione sulle rampe: ecco giorni e orari.

MESSINA – Dopo aver chiuso lo svincolo di Giardini Naxos nella giornata di oggi, il Cas ha comunicato un’altra chiusura. Si tratta di quella dello svincolo di Roccalumera, che sarà interdetto al traffico dal 9 al 12 giugno, dalle 22 alle 6 dell’indomani. La chiusura riguarderà la rampa in uscita per i veicoli provenienti da Messina in transito in direzione Catania e la rampa d’ingresso in autostrada per i veicoli in direzione Catania.

La chiusura è stata disposta per lavori di manutenzione ai sottovia. Il Cas ha spiegato che “potrebbero registrarsi disagi all’utenza. Si raccomanda di guidare con prudenza e di prestare attenzione ai cartelli di cantiere”.

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