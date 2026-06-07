 Lavori dopo l'incidente sulla A18, lunedì chiuso lo svincolo di Giardini Naxos da Messina

Lavori dopo l’incidente sulla A18, lunedì chiuso lo svincolo di Giardini Naxos da Messina

Redazione

Lavori dopo l’incidente sulla A18, lunedì chiuso lo svincolo di Giardini Naxos da Messina

domenica 07 Giugno 2026 - 10:58

Ecco tutte le disposizioni previste dal Cas per l'8 giugno in autostrada

GIARDINI NAXOS – Bonifica e rifacimento della pavimentazione dopo l’incidente in autostrada sulla A18 con un tir che si è ribaltato. Lo svincolo di Giardini Naxos, per i veicoli in transito da Messina, sarà chiuso al traffico lunedì 8 giugno, dalle 7 fino al completamento dei lavori.

Il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, comunica che lungo la tratta tra Taormina e Giardini Naxos (direzione Catania) sarà istituito uno scambio di carreggiata. Il traffico verso Catania subirà una deviazione con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

Il Cas suggerisce di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere Giardini. E si prevedono code e rallentamenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED