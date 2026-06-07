Lavori dopo l’incidente sulla A18, lunedì chiuso lo svincolo di Giardini Naxos da Messina

Ecco tutte le disposizioni previste dal Cas per l'8 giugno in autostrada

GIARDINI NAXOS – Bonifica e rifacimento della pavimentazione dopo l’incidente in autostrada sulla A18 con un tir che si è ribaltato. Lo svincolo di Giardini Naxos, per i veicoli in transito da Messina, sarà chiuso al traffico lunedì 8 giugno, dalle 7 fino al completamento dei lavori.

Il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, comunica che lungo la tratta tra Taormina e Giardini Naxos (direzione Catania) sarà istituito uno scambio di carreggiata. Il traffico verso Catania subirà una deviazione con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

Il Cas suggerisce di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere Giardini. E si prevedono code e rallentamenti.