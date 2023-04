A 18, Croce: "Galleria a Letojanni aperta entro l'estate". Lombardo: "Finalmente c'è chi ci mette la faccia" - Tempostretto

Gravi disagi dall'ottobre del 2015 in seguito ad una frana. Deputato regionale e commissario regionale per il dissesto idrogeologico hanno eseguito un sopralluogo

LETOJANNI – “Finalmente sembra che qualcosa sia destinato a muoversi per il cantiere sull’autostrada A18 in riferimento in particolare alla galleria di Letojanni”. Ad affermarlo è il deputato regionale di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo che questa mattina ha eseguito un sopralluogo sul cantiere insieme al soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia, Maurizio Croce. “Dopo la seduta della IV Commissione presso il Cas, che su mia richiesta si è tenuta il 24 febbraio scorso alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, dei vertici del Cas e del commissario Croce – spiega Lombardo – adesso sembra intravedersi la luce in fondo alla ‘Galleria Letojanni’. Questa mattina, infatti – prosegue Lombardo – a conferma dì quanto si è detto in quell’occasione, il soggetto attuatore Maurizio Croce, unico soggetto adesso responsabile dell’intervento, durante il sopralluogo congiunto da me richiesto, alla presenza anche del titolare della ditta esecutrice dei lavori, ha rassicurato che entro l’estate la galleria sarà riaperta per provare a cancellare 8 anni di ritardi. Qualcuno ci mette la faccia, finalmente. Da forza di opposizione al governo, afferma Lombardo, possiamo solo incalzare chi ha responsabilità di governo a fare il proprio lavoro. Ed è quanto farò fino in fondo – conclude Lombardo – affinché ognuno porti avanti il proprio mandato”.