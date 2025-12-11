A18. Una donna in stato confusionale minaccia di farsi male, soccorso immediato della Polstrada

Oltre a comportamenti autolesionistici, in un'area di servizio della Messina-Catania, poteva rappresentare un pericolo anche per altre persone

Uno stato confusionale. Oltre a comportamenti autolesionistici, il pericolo che potesse fare male ad altre persone. Tempestivo intervento del personale della Polizia stradale di Giardini, con il soccorso a una donna in una situazione di difficoltà personale all’interno di un’area di servizio dell’autostrada A/18 Messina – Catania.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, quando una pattuglia in servizio di

vigilanza autostradale ha intercettato un veicolo in sosta con la presenza di più persone, tra le quali

la donna. In palese stato di agitazione, minacciava di fare male a sé stessa e agli altri.

Dopo aver messo in sicurezza l’area e le persone coinvolte, gli operatori hanno attivato le procedure

di soccorso e, dopo una non facile e lunga interlocuzione, si riusciva a prestare soccorso e a

trasportare la donna presso una struttura sanitaria protetta. La donna è stata poi affidata ai servizi sanitari e sociali per le cure necessarie.