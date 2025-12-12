Salvatore La Rosa torna come questore a Messina, Gargano a Bari

Cambio della guardia: da Reggio Calabria alla sua città per La Rosa, mentre dopo due anni Gargano lascia la Questura messinese

Da Reggio Calabria alla “sua” Messina. Torna nella sua città come questore Salvatore La Rosa. Il campano Annino Gargano, invece, dopo due anni alla guida della Questura messinese è il nuovo questore di Bari. Il 12 gennaio l’insediamento di La Rosa. Sono decisioni del ministero dell’Interno su proposta del capo della polizia Vittorio Pisani.

Il profilo del nuovo questore di Messina

Salvatore La Rosa, nato a Messina nell’aprile del 1962, laureato in Giurisprudenza a Messina e abilitato alla professione forense, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1989, quando ha vinto il concorso di Vice Commissario.

Ha diretto i Commissariati di P.S. di Priolo Gargallo, Avola, Noto, Lamezia Terme e Gela.

Ha fatto parte della Squadra Mobile di Siracusa e, sempre in quella Questura, è stato Capo di Gabinetto, dal 2007 al 2012, anno in cui ha assunto le funzioni di Vicario del Questore di Messina.

Nel 2016 è stato ammesso al corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, in Roma.

Nel giugno 2017 ha conseguito il titolo dell’Alta Formazione ed il Master di II livello in “Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale” presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Nel corso degli anni è stato destinatario di una pletora di riconoscimenti per attività di servizio, ha disimpegnato numerosi incarichi di insegnamento, anche di livello universitario, in materie professionali e conseguito, oltre ai titoli indicati a tergo, la Laurea specialistica in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, e un ulteriore Master di II livello della Università “La Sapienza” di Roma, in Scienze Criminologico Forensi.

Promosso Dirigente Superiore nel 2017, dal primo agosto dello stesso anno, è stato nominato Questore di Ragusa.

Nel novembre del 2019 ha lasciato la Questura di Ragusa per assumere l’incarico di Questore di Trapani.

Nominato Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, dal 20 maggio del 2024 ha assunto la direzione della Questura di Reggio. Dal 12 gennaio 2026 sarà questore di Messina.