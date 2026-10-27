A20 e A18. Cantieri tra Villafranca e Patti e tra Roccalumera e Giarre: limite di 60 nei tratti interessati

Serie di interventi urgenti e di manutenzione, limitazioni della velocità circoscritte ai singoli cantieri mobili

Una programmazione di interventi manutentivi e di messa in sicurezza per rispondere alle criticità strutturali accumulate negli anni. Nell’ultimo mese il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto l’avvio di cantieri che interessano sia la rete della A18 Messina-Catania sia la A20 Messina-Palermo, imponendo un regime di limitazioni alla circolazione lungo le tratte maggiormente esposte a rischi geologici e operativi.

A 20 Messina – Palermo

L’ultima ordinanza riguarda la mitigazione del rischio e la salvaguardia della sicurezza dei viadotti e delle barriere lungo la tratta della A20 compresa tra Villafranca Tirrena e Patti, nello specifico dal chilometro 20+500 al chilometro 68+700. L’intervento, attivo dalle ore 7 del 28 ottobre 2026 fino alle ore 19 del 31 dicembre 2026 sia di giorno che di notte, prevede la parzializzazione della carreggiata con la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso. Il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso non si estendono uniformemente a tutti i 48 chilometri della tratta, ma si applicano esclusivamente nei singoli segmenti stradali interessati di volta in volta dai cantieri.

Sempre sulla A20 prosegue la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale tra la barriera di Messina Sud e la barriera di Buonfornello fino all’innesto con la A19. Fino al 31 dicembre 2026 previsti restringimenti di carreggiata con limite a 60 chilometri orari nei tratti di cantiere e a 40 chilometri orari in corrispondenza delle rampe di svincolo.

Autostrada A18 Messina – Catania

Lungo la A18 si concentrano altri cantieri volti al risanamento e all’ammodernamento dell’infrastruttura viaria. Per quanto concerne il monitoraggio e la sicurezza all’interno delle gallerie Piano Cutiri, Castello Diruto e Scaletta Zanclea, chiusa la carreggiata di monte in direzione Catania, dal chilometro 8+900 al chilometro 12+368, istituendo contestualmente il doppio senso di marcia nella carreggiata opposta fino al 28 novembre 2026.

Sul fronte del ripristino delle barriere di protezione incidentate, su tutta la tratta, fino al 28 marzo 2027 si procede con parzializzazioni alternate della carreggiata e adozione del limite di 60 chilometri orari in prossimità delle squadre operative.

Un ulteriore intervento di messa in sicurezza riguarda la posa delle bande rumorose nei segmenti più critici della A18. Le attività si svolgono dal chilometro 22 al 36 e dal chilometro 52 al 60, comportando limitazioni al traffico e rallentamenti fino al 10 dicembre 2026.

A queste lavorazioni si affiancano gli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione ammalorata su tratti saltuari. Fino al 31 dicembre 2026 lungo l’intera tratta, previste riduzioni di corsia e limite di velocità a 60 chilometri orari nei punti di intervento.

Dal 27 ottobre al 18 dicembre 2026 in programma la manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d’arte su tutta la tratta, con consueti restringimenti di carreggiata.

Per la regimentazione delle acque meteoriche, fino al 31 dicembre 2026 la circolazione subisce parzializzazioni con limite di 60 chilometri orari sulle corsie e di 40 chilometri orari lungo le rampe degli svincoli, su tutta la tratta.

Interventi trasversali su A18 e A20

Un piano di adeguamento tecnologico coinvolge in modo congiunto entrambe le autostrade per la rimozione e l’installazione dei nuovi impianti di soccorso Sos. Fino al 31 dicembre 2026, l’esecuzione dei lavori comporta la chiusura alternata delle corsie di marcia, emergenza o sorpasso e l’imposizione del limite di 60 chilometri orari in corrispondenza delle aree di cantiere.

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