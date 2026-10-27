Muore a 18 anni sulla Ss 113, Edoardo Ratto poteva salvarsi?

La domanda alla quale vuole rispondere l'inchiesta. Intanto ci sono novità sul giovane ferito

Patti – Sarà effettuata domani mercoledì 28 ottobre, all’ospedale Barone Romeo di Patti, l’autopsia sul corpo di Edoardo Ratto, il 18enne morto nella notte tra giovedì e venerdì scorso sulla SS 113 a Capo d’Orlando.

Incidente a Capo d’Orlando, le novità dall’inchiesta

Il procuratore di Patti Andrea Apollonio ha chiesto al medico legale Gennaro Baldino di chiarire anzitutto cosa ha ucciso il giovane di Brolo. Il dossier del consulente sarà sul tavolo del magistrato non prima di un paio di mesi. Dopo l’esame però il corpo del giovane sarà restituito alla famiglia perché possano accompagnarlo nell’ultimo viaggio e piangerlo.

Barriere di sicurezza sotto la lente, ecco perché

Il procuratore per il momento non ha individuato ipotesi di responsabilità, in attesa delle conclusioni del consulente e degli esiti dei primi accertamenti. Non ci sono indagati, quindi, ma l’indagine sembra aver imboccato già una pista precisa. Gli approfondimenti che la Procura di Patti ha ordinato riguardano infatti, a parte la dinamica e quindi le cause dell’incidente, lo stato del tratto di Ss 113 nel quale è avvenuto l’impatto, nei pressi del viadotto Antinori. In particolare la situazione dei guard rail e le barriere protettive, e la regolarità della loro collocazione. Una delle ipotesi al vaglio è che infatti proprio l’impatto con la barriera sia stato fatale al giovane. Barriera forse mal posta o di vecchia generazione, lontana da quelle previste e prescritte? Se fossero state adeguate, Edoardo poteva salvarsi?

Come sta l’altro giovane ferito

Intanto arrivano buone notizie dall’ospedale per il giovane che viaggiava con Edoardo. Le condizioni del ragazzo migliorano e i ieri i medici hanno potuto sottoporlo ad intervento chirurgico. Dietro le porte del reparto aspettano ora, col fiato sospeso, i suoi familiari.

Dopo l’esecuzione dell’autopsia ci saranno sicuramente i funerali, con il comune di Brolo pronto a dichiarare il lutto cittadino. L’intera comunità nebroidea è ancora sconvolta dalla morte del giovane Edoardo. Una giovane vita spezzata, una famiglia nuovamente colpita da un dolore immenso, un’intera comunità che si ritrova incredula, ancora una volta, incapace di trovare una spiegazione a quanto accaduto.

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