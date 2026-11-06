 A20, chiusa la tratta Rometta-Villafranca in direzione Messina

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Redazione

A20, chiusa la tratta Rometta-Villafranca in direzione Messina

venerdì 06 Novembre 2026 - 16:58

Provvedimento con decorrenza immediata fino al 16 novembre per lavori urgenti sul viadotto Fiorentino

MESSINA -E’ stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Messina. Il provvedimento si è reso necessario con carattere d’urgenza, a seguito dell’avvio delle attività di cantiere sul viadotto Fiorentino (km 21+753), per effettuare immediati interventi localizzati di ripristino strutturale.

La limitazione alla circolazione sarà regolamentata secondo le seguenti modalità:

  • Periodo di validità: con decorrenza immediata e fino alle ore 20:00 del 16 novembre 2026, e comunque fino all’ultimazione dei lavori.
  • Tratto autostradale interdetto: chiusura della carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rometta (km 24+000) e lo svincolo di Villafranca Tirrena (km 20+200).
  • Chiusura degli accessi: contestuale chiusura al transito della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Rometta per i veicoli diretti verso Messina.
  • Percorso alternativo: per i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, con prosecuzione lungo la viabilità ordinaria sulla SS 113 e successivo rientro in autostrada attraverso lo svincolo di Villafranca Tirrena.

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