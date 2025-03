Autovelox dal 18 al 22 marzo sulla Messina-Palermo e sulla Messina-Catania

MESSINA – Dal 18 al 22 marzo, quindi da martedì e fino a sabato della prossima settimana, la polizia stradale tornerà sulla A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania per i consueti controlli della velocità con autovelox e scout.

I limiti sono sempre gli stessi: in autostrada non bisogna superare i 130 km/h, sulle extraurbane i 110. Limiti che scendono rispettivamente a 110 e 90 in caso di maltempo.