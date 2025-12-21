 Messina. Incendio in un appartamento a Valle degli Angeli

Redazione

domenica 21 Dicembre 2025 - 10:53

Da stamattina I vigili del fuoco stanno operando per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area

MESSINA – Fiamme da stamattina nella zona di Valle degli Angeli in via Beata Maddalena Morano. Da poco prima delle 8 i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al terzo piano fuori terra di un edificio. I residenti si sono allontanati e le cause sono ancora sconosciute.

Sul posto sono intervenute subito più squadre della sede centrale di Messina con quattro mezzi antincendio e il carro aria.

“I vigili del fuoco stanno operando con tutti i mezzi a disposizione per contenere le fiamme, scongiurare il propagarsi dell’incendio e mettere in sicurezza l’intera area”, viene comunicato.

Seguiranno aggiornamenti.

