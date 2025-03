A20, è il 45enne Fabio Frisone la vittima dell’incidente fra due moto

Il messinese è morto dopo l'impatto nel tratto autostradale di Barcellona

MESSINA – Lo scontro tra due moto stamattina sulla A20 Messina-Palermo. A perdere la vita, nella zona di Barcellona, intorno alle 11, il 45enne messinese Fabio Frisone. Lavorava al molo di Tremestieri e faceva parte della Confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio al Ringo. La sua passione per le moto si evince anche dalla sua pagina Facebook.

“Il suo impegno nella Confraternita e la dedizione nel portare in processione la Madonna del Ringo”

Tanti i messaggi per lui, nato nel 1979, sui social. Così lo ricorda il giornalista Fortunato Marino, presidente del Cid, Centro interconfraternale diocesano: “Faceva parte della Confraternita ed era un ragazzo molto disponibile. Cresciuto nell’ambiente del Ringo, svolgeva un servizio con dedizione e impegno. Portando la Madonna in processione, manifestava un senso d’appartenza al quartiere e al rione”.

Alle 18.30 è terminata la chiusura della tratta tra Barcellona e Falcone

Riguardo all’incidente, l’altro motociclista coinvolto nell’impatto, un quarantenne, non è in pericolo di vita. E il Cas, Consorzio autostrade siciliane, ha comunicato la chiusura della tratta tra Barcellona e Falcone, con uscita obbligatoria a Falcone per chi viaggia in direzione Messina. L’uscita obbligatoria è terminata intorno alle 18.30, quando è arrivata la nuova comunicazione del Cas.