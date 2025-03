Incidente tra due moto sulla A20, muore 45enne messinese

È avvenuto nel tratto di Barcellona. Uscita obbligatoria a Falcone fino alle 18.30

Scontro tra due moto in autostrada, sulla A20 Palermo-Messina, nella zona di Barcellona. Ed è morto sul colpo, nello scontro intorno alle 11 di mattina, un 45enne messinese. L’altro motociclista, un quarantenne, non è in pericolo di vita. E il Cas, Consorzio autostrade siciliane, ha comunicato la chiusura della tratta tra Barcellona e Falcone, con uscita obbligatoria a Falcone per chi viaggia in direzione Messina. E l’uscita obbligatoria è finita intorno alle 18.30 di oggi, quando è arrivata la nuova comunicazione del Cas.

Sul posto 118 e polizia stradale. Indagini in corso, con competenza della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sulle cause dell’incidente.

Aggiornamento: la vittima si chiama Fabio Frisone. Lavorava al molo di Tremestieri e faceva parte della Confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio al Ringo.